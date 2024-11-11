https://ria.ru/20241111/fsb-1983006412.html
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом - РИА Новости, 11.11.2024
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом
Спецслужбы стран Европы с учетом текущей ситуации на Украине все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь, заявил оперативный... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:12
2024-11-11T09:12
2024-11-11T09:12
специальная военная операция на украине
украина
европа
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спецслужбы стран Европы с учетом текущей ситуации на Украине все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь, заявил оперативный сотрудник ФСБ России."С учётом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций, опасаясь имиджевых потерь", - сказал сотрудник российской спецслужбы.
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украина, европа, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом
ФСБ: европейские спецслужбы все меньше готовы к совместным операциям с Киевом