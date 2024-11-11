https://ria.ru/20241111/fsb-1983006412.html

ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом

ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом - РИА Новости, 11.11.2024

ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом

Спецслужбы стран Европы с учетом текущей ситуации на Украине все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь, заявил оперативный... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:12

2024-11-11T09:12

2024-11-11T09:12

специальная военная операция на украине

украина

европа

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спецслужбы стран Европы с учетом текущей ситуации на Украине все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь, заявил оперативный сотрудник ФСБ России."С учётом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций, опасаясь имиджевых потерь", - сказал сотрудник российской спецслужбы.

https://ria.ru/20241111/fsb-1983003314.html

украина

европа

киев

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украина, европа, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность