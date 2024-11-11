Рейтинг@Mail.ru
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/fsb-1983006412.html
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом - РИА Новости, 11.11.2024
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом
Спецслужбы стран Европы с учетом текущей ситуации на Украине все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь, заявил оперативный... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:12
2024-11-11T09:12
специальная военная операция на украине
украина
европа
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спецслужбы стран Европы с учетом текущей ситуации на Украине все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь, заявил оперативный сотрудник ФСБ России."С учётом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций, опасаясь имиджевых потерь", - сказал сотрудник российской спецслужбы.
https://ria.ru/20241111/fsb-1983003314.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ объяснила, почему западные спецслужбы не готовы к операциям с Киевом

ФСБ: европейские спецслужбы все меньше готовы к совместным операциям с Киевом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спецслужбы стран Европы с учетом текущей ситуации на Украине все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
"С учётом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций, опасаясь имиджевых потерь", - сказал сотрудник российской спецслужбы.
Вертолет Ми-8 ВКС РФ в районе СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета
08:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала