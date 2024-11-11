https://ria.ru/20241111/fotografiya-1983075484.html
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева - РИА Новости, 11.11.2024
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:53
2024-11-11T13:53
2024-11-11T21:49
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве."Начинаю мой день в Киеве в убежище", — написал политик.На фото Боррель стоит в неформальной одежде рядом с табличкой с указателем, на которой на английском написано "Убежище".Глава дипломатии Евросоюза 9 ноября сообщил, что прибыл с визитом в Киев.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20241111/times-1983025917.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, Вооруженные силы РФ
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева
Глава дипломатии ЕС Боррель опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве