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Боррель опубликовал странную фотографию из Киева - РИА Новости, 11.11.2024
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13:53 11.11.2024 (обновлено: 21:49 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/fotografiya-1983075484.html
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева - РИА Новости, 11.11.2024
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:53
2024-11-11T21:49
в мире
киев
жозеп боррель
евросоюз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве."Начинаю мой день в Киеве в убежище", — написал политик.На фото Боррель стоит в неформальной одежде рядом с табличкой с указателем, на которой на английском написано "Убежище".Глава дипломатии Евросоюза 9 ноября сообщил, что прибыл с визитом в Киев.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20241111/times-1983025917.html
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в мире, киев, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, Вооруженные силы РФ
Боррель опубликовал странную фотографию из Киева

Глава дипломатии ЕС Боррель опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве

© Фото : соцсети дипломатаГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве, Украина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : соцсети дипломата
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве, Украина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве.
«
"Начинаю мой день в Киеве в убежище", — написал политик.
На фото Боррель стоит в неформальной одежде рядом с табличкой с указателем, на которой на английском написано "Убежище".
Глава дипломатии Евросоюза 9 ноября сообщил, что прибыл с визитом в Киев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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В миреКиевЖозеп БоррельЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
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