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В Финляндии школа отменила концерт из-за упоминания Иисуса Христа - РИА Новости, 11.11.2024
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20:43 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/finlyandiya-1983189234.html
В Финляндии школа отменила концерт из-за упоминания Иисуса Христа
В Финляндии школа отменила концерт из-за упоминания Иисуса Христа - РИА Новости, 11.11.2024
В Финляндии школа отменила концерт из-за упоминания Иисуса Христа
В Финляндии концерт барочной музыки, запланированный в начальной школе Уусимаа, отменили из-за "религиозных мотивов", сообщает Helsingin Sanomat. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:43
2024-11-11T20:43
финляндия
уусимаа
иисус христос
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Финляндии концерт барочной музыки, запланированный в начальной школе Уусимаа, отменили из-за "религиозных мотивов", сообщает Helsingin Sanomat.По данным газеты, 6 ноября Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор должны были исполнить ораторию "Мессия" Генделя в начальной школе Уусимаа, но руководство школы, узнав о содержании произведения, текст которого основан на Библии и повествует о жизни Иисуса Христа, за несколько дней до выступления, отменило концерт.Согласно указаниям Управления образования, финские школы должны заранее информировать родителей и опекунов о мероприятиях и их содержании. В случае необходимости школа должна вместо этого предлагать нерелигиозным учащимся культурные предложения аналогичного уровня."Становится действительно сложно исполнять прекрасную музыку в стиле барокко &lt;…&gt; потому что большая часть репертуара в стиле барокко в любом случае содержит религиозные ссылки из-за контекста времени сочинения", ­— заявила исполнительный директор оркестра Лаура Каяндер.
https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982826292.html
https://ria.ru/20241014/tserkov-1977914533.html
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финляндия, уусимаа, иисус христос
Финляндия, Уусимаа, Иисус Христос
В Финляндии школа отменила концерт из-за упоминания Иисуса Христа

HS: в Финляндии отметили концерт, чтобы не оскорбить чувства неверующих

© РИА Новости / Геннадий МельникКонцерт Теодора Курентзиса в Афинах
Концерт Теодора Курентзиса в Афинах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Концерт Теодора Курентзиса в Афинах. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Финляндии концерт барочной музыки, запланированный в начальной школе Уусимаа, отменили из-за "религиозных мотивов", сообщает Helsingin Sanomat.
По данным газеты, 6 ноября Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор должны были исполнить ораторию "Мессия" Генделя в начальной школе Уусимаа, но руководство школы, узнав о содержании произведения, текст которого основан на Библии и повествует о жизни Иисуса Христа, за несколько дней до выступления, отменило концерт.
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Согласно указаниям Управления образования, финские школы должны заранее информировать родителей и опекунов о мероприятиях и их содержании. В случае необходимости школа должна вместо этого предлагать нерелигиозным учащимся культурные предложения аналогичного уровня.
"Становится действительно сложно исполнять прекрасную музыку в стиле барокко <…> потому что большая часть репертуара в стиле барокко в любом случае содержит религиозные ссылки из-за контекста времени сочинения", ­— заявила исполнительный директор оркестра Лаура Каяндер.
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ФинляндияУусимааИисус Христос
 
 
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