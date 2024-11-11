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Фильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 11.11.2024
Фильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Премьера недели - кинофильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат, заработав 160 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщает портал... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:18
2024-11-11T02:18
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьера недели - кинофильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат, заработав 160 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. На второе место опустилась сказка "Огниво" со сборами 125,9 миллиона рублей. Третью позицию заняла еще одна премьера - боевик "Миссия: красный" с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом. В странах СНГ без России и Белоруссии киносборы составили 50,8 миллиона рублей. На четвертом месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии оказался "Веном: Последний танец" со сборами 48,9 миллиона рублей. Музыкальный байопик "Руки Вверх!" замыкает пятерку лидеров, собрав 46,8 миллиона рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, дуэйн джонсон, крис эванс, снг
Россия, Белоруссия, Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, СНГ
Фильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьера недели - кинофильм "Любовь Советского Союза" возглавил кинопрокат, заработав 160 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась сказка "Огниво" со сборами 125,9 миллиона рублей.
Третью позицию заняла еще одна премьера - боевик "Миссия: красный" с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом. В странах СНГ без России и Белоруссии киносборы составили 50,8 миллиона рублей.
На четвертом месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии оказался "Веном: Последний танец" со сборами 48,9 миллиона рублей.
Музыкальный байопик "Руки Вверх!" замыкает пятерку лидеров, собрав 46,8 миллиона рублей.