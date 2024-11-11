https://ria.ru/20241111/festival-yarmarka-1983051371.html

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Чэнду

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Чэнду - РИА Новости, 11.11.2024

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Чэнду

Уже третий в этом году фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся 11 ноября в городе Чэнду провинции Сычуань, мероприятие организовано Российским экспортным... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:16

2024-11-11T12:16

2024-11-11T12:16

экономика

вероника никишина

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уже третий в этом году фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся 11 ноября в городе Чэнду провинции Сычуань, мероприятие организовано Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Фестиваль пройдет с 11 по 17 ноября в самых популярных местах города - у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.Город Чэнду был выбран не просто так: это западный центр логистики, торговли, финансов, науки и технологий страны, а также как транспортный и коммуникационный узел. Он также является важной базой для производства и сельского хозяйства, почти 300 компаний из списка Fortune Global 500 ведут бизнес в столице провинции Сычуань.Фестиваль открылся в большой китайский праздник - День холостяков. В последние годы сложилась тенденция, что к этому празднику многие китайские торговые площадки начали приурочивать свои распродажи. День холостяков считается китайской "черной пятницей", так как в этот день, кроме устоявшихся традиционных дискаунтов, можно найти невероятные предложения.Всего на фестивале-ярмарке под национальным брендом представлена продукция от 130 производителей из почти 40 регионов России: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки, косметика, товары народного промысла и многое другое. Каждый экспортер открыл сегодня свой стенд для розничной продажи. Посетители смогут оценить высокое качество российской продукции, приняв участие в дегустационных мероприятиях, а также приобрести понравившиеся им товары.В Чэнду РЭЦ разнообразил культурную часть, чтобы посетители фестиваля не только познакомились с высококачественными российскими товарами, но и открыли для себя российскую креативную индустрию."Для нас чрезвычайно важно объединить в одном мероприятии несколько форматов продвижения и сделать не просто классическую ярмарку, а дополнить культурной составляющей, и в Чэнду мы сделали акцент на креативной индустрии. В течение недели мы будем показывать наши мультфильмы, а также проведем кинопоказы", - рассказала во время открытия генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Уже две трети субъектов России имеют связи с регионами Китая. Провинция Сычуань уже установила дружеские отношения с 32 российскими регионами. Уверен, что фестиваль-ярмарка "Сделано в России" придаст стимул дальнейшему развитию межрегионального взаимодействия. Торгово-экономические отношения Китая и России развиваются стремительном темпами. За последние четыре года мы смогли удвоить товарооборот, и наши страны сообща работают над диверсификацией торговли", - подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.На большем экране в течение недели будут проходить специальные показы мультфильмов российской студии "Союзмультфильм", а также РЭЦ покажет уже известных китайской аудитории "Фиксиков" от студии ГК "Рики". Кроме того, на фестиваль привезли новую российскую комедию "Водитель-олигарх".Представители китайского бизнеса, заинтересованные в сотрудничестве с российскими компаниями, смогут также провести с участниками ярмарки деловые встречи и обсудить совместные проекты.Во время церемонии открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина анонсировала открытие павильона пищевой продукции в Чэнду. В национальном российском павильоне под брендом "Сделано в России" будут представлены сотни наименований пищевых товаров. Такие точки продвижения открываются для того, чтобы китайская сторона могла подобрать и продегустировать российские продукты, договориться и заключить сделки о поставках с представителями дистрибьюторов. На сегодняшний день в Китае открыт павильон в Шанхае, а также точка продвижения в Харбине.На фестивале открылась бьюти-студия в рамках проекта "Красота создается в России", где можно попробовать российскую косметику. Понравившиеся товары можно будет приобрести в национальных магазинах "Сделано в России", которые открыты на китайских маркетлейсах.Также РЭЦ запустил стриминговую студию для китайских блогеров, которые в течение недели будут в прямом эфире показывать подписчикам продукцию, представленную на прилавках ярмарки и размещенную в национальных магазинах Made in Russia на китайских онлайн площадках.Российский экспортный центр уже провел два фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Так, в преддверии Китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян, с 17 по 21 мая.Официальный партнер - Московский экспортный центр.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982850844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, вероника никишина, россия, китай, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)