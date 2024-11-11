https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html

Экс-подполковник СБУ прокомментировал недовольство украинцев Зеленским

Экс-подполковник СБУ прокомментировал недовольство украинцев Зеленским - РИА Новости, 11.11.2024

Экс-подполковник СБУ прокомментировал недовольство украинцев Зеленским

Недовольство простых украинцев Владимиром Зеленским очень сильно, с ним связывают не только коррупционные скандалы, но и силовую мобилизацию со стороны... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:35

2024-11-11T07:35

2024-11-11T07:35

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василий прозоров

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Недовольство простых украинцев Владимиром Зеленским очень сильно, с ним связывают не только коррупционные скандалы, но и силовую мобилизацию со стороны военкоматов, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Недовольство Зеленским есть, однозначно. Причем его во многом связывают именно даже уже сейчас не столько с коррупционными скандалами, сколько с действиями ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Его олицетворяют как главу всей государственной машины, в том числе и ТЦК. Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей. То есть недовольство им есть, и очень сильное", - заявил Прозоров. Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, василий прозоров, служба безопасности украины