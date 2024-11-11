https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982993335.html

Экс-подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие

Экс-подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие - РИА Новости, 11.11.2024

Экс-подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие

Украина не располагает технологиями для создания ядерного оружия, и люди в киевской элите это прекрасно понимают и готовят себе "запасные аэродромы" на Западе,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:50

2024-11-11T05:50

2024-11-11T05:52

специальная военная операция на украине

украина

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владимир путин

игорь кириллов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украина не располагает технологиями для создания ядерного оружия, и люди в киевской элите это прекрасно понимают и готовят себе "запасные аэродромы" на Западе, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Градус упоротости (в украинском обществе) еще есть. Их еще очень много таких, которые за войну до победного конца. У них сейчас очередная, как это сказать, фишка, надежда, вера – это ядерное оружие. Это прям красной ниткой в комментариях (в соцсетях). Там во многих СМИ, что вот нам надо создавать ядерное оружие, тогда мы долбанем по Москве, и Москва пойдет на переговоры. Вот такой посыл", - отметил Прозоров. При том, по его словам, никто из таких оголтелых комментаторов не понимает, что создать ядерное оружие у Киева просто не получится, максимум – "грязную бомбу". "Если люди более-менее грамотные и хорошо учились в школе, они прекрасно понимают, что это миф. Создать ядерное оружие – это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет. То, что у них есть ядерные электростанции, это не значит, что они могут сделать себе там обогащенный уран или плутоний оружейный. Да и этого будет мало для создания атомной бомбы. Это очень высокие технологии, скажем так. Я думаю, люди понимают, отдают себе отчет. Поэтому все готовят себе уже давно запасные аэродромы на Западе или на островах теплых в Карибском бассейне", - заявил Прозоров. Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.

https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, василий прозоров, владимир путин, игорь кириллов, служба безопасности украины, нато, bild