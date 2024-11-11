https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982993335.html
Экс-подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие
Экс-подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие - РИА Новости, 11.11.2024
Экс-подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие
Украина не располагает технологиями для создания ядерного оружия, и люди в киевской элите это прекрасно понимают и готовят себе "запасные аэродромы" на Западе,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:50
2024-11-11T05:50
2024-11-11T05:52
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украина не располагает технологиями для создания ядерного оружия, и люди в киевской элите это прекрасно понимают и готовят себе "запасные аэродромы" на Западе, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Градус упоротости (в украинском обществе) еще есть. Их еще очень много таких, которые за войну до победного конца. У них сейчас очередная, как это сказать, фишка, надежда, вера – это ядерное оружие. Это прям красной ниткой в комментариях (в соцсетях). Там во многих СМИ, что вот нам надо создавать ядерное оружие, тогда мы долбанем по Москве, и Москва пойдет на переговоры. Вот такой посыл", - отметил Прозоров. При том, по его словам, никто из таких оголтелых комментаторов не понимает, что создать ядерное оружие у Киева просто не получится, максимум – "грязную бомбу". "Если люди более-менее грамотные и хорошо учились в школе, они прекрасно понимают, что это миф. Создать ядерное оружие – это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет. То, что у них есть ядерные электростанции, это не значит, что они могут сделать себе там обогащенный уран или плутоний оружейный. Да и этого будет мало для создания атомной бомбы. Это очень высокие технологии, скажем так. Я думаю, люди понимают, отдают себе отчет. Поэтому все готовят себе уже давно запасные аэродромы на Западе или на островах теплых в Карибском бассейне", - заявил Прозоров. Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.
https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html
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украина, россия, киев, василий прозоров, владимир путин, игорь кириллов, служба безопасности украины, нато, bild
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Василий Прозоров, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Служба безопасности Украины, НАТО, Bild
Экс-подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Украина не может создать ядерное оружие
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украина не располагает технологиями для создания ядерного оружия, и люди в киевской элите это прекрасно понимают и готовят себе "запасные аэродромы" на Западе, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Градус упоротости (в украинском обществе) еще есть. Их еще очень много таких, которые за войну до победного конца. У них сейчас очередная, как это сказать, фишка, надежда, вера – это ядерное оружие. Это прям красной ниткой в комментариях (в соцсетях). Там во многих СМИ, что вот нам надо создавать ядерное оружие, тогда мы долбанем по Москве, и Москва пойдет на переговоры. Вот такой посыл", - отметил Прозоров.
При том, по его словам, никто из таких оголтелых комментаторов не понимает, что создать ядерное оружие у Киева просто не получится, максимум – "грязную бомбу".
"Если люди более-менее грамотные и хорошо учились в школе, они прекрасно понимают, что это миф. Создать ядерное оружие – это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет. То, что у них есть ядерные электростанции, это не значит, что они могут сделать себе там обогащенный уран или плутоний оружейный. Да и этого будет мало для создания атомной бомбы. Это очень высокие технологии, скажем так. Я думаю, люди понимают, отдают себе отчет. Поэтому все готовят себе уже давно запасные аэродромы на Западе или на островах теплых в Карибском бассейне", - заявил Прозоров.
Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.