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Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков - РИА Новости, 11.11.2024
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14:57 11.11.2024 (обновлено: 15:06 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ekaterinburg-1983094577.html
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков - РИА Новости, 11.11.2024
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков
Жителя Екатеринбурга, который ограбил 12 банков почти на 40 миллионов рублей, а при нападении маскировался бородой и очками, приговорили к 7 годам и 10 месяцам... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:57
2024-11-11T15:06
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, который ограбил 12 банков почти на 40 миллионов рублей, а при нападении маскировался бородой и очками, приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее в прокуратуре информировали, что с 2015 по 2023 годы 45-летний местный житель совершил разбойные нападения на 12 отделений банков в Екатеринбурге, похитив из них свыше 39,8 миллиона рублей. Налетчик использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам финансовых учреждений, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску. Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на банк, было возбуждено уголовное дело о разбое. "Ленинский районный Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960448604.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков

В Екатеринбурге ограбивший 12 банков бородатый налетчик получил почти восемь лет

© Прокуратура Свердловской области/TelegramОсужденный за ограбление 12 банков в Екатеринбурге
Осужденный за ограбление 12 банков в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Прокуратура Свердловской области/Telegram
Осужденный за ограбление 12 банков в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, который ограбил 12 банков почти на 40 миллионов рублей, а при нападении маскировался бородой и очками, приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее в прокуратуре информировали, что с 2015 по 2023 годы 45-летний местный житель совершил разбойные нападения на 12 отделений банков в Екатеринбурге, похитив из них свыше 39,8 миллиона рублей. Налетчик использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам финансовых учреждений, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску.
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Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на банк, было возбуждено уголовное дело о разбое.
"Ленинский районный Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
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