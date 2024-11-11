https://ria.ru/20241111/ekaterinburg-1983094577.html
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков - РИА Новости, 11.11.2024
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков
Жителя Екатеринбурга, который ограбил 12 банков почти на 40 миллионов рублей, а при нападении маскировался бородой и очками, приговорили к 7 годам и 10 месяцам... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:57
2024-11-11T14:57
2024-11-11T15:06
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983096110_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96408087ac3b79e6067f2f4056c703f5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, который ограбил 12 банков почти на 40 миллионов рублей, а при нападении маскировался бородой и очками, приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее в прокуратуре информировали, что с 2015 по 2023 годы 45-летний местный житель совершил разбойные нападения на 12 отделений банков в Екатеринбурге, похитив из них свыше 39,8 миллиона рублей. Налетчик использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам финансовых учреждений, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску. Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на банк, было возбуждено уголовное дело о разбое. "Ленинский районный Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960448604.html
https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983096110_228:0:1188:720_1920x0_80_0_0_1ec0af49912d3dc47bcb801f01b1daf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков
В Екатеринбурге ограбивший 12 банков бородатый налетчик получил почти восемь лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости.
Жителя Екатеринбурга, который ограбил 12 банков почти на 40 миллионов рублей, а при нападении маскировался бородой и очками, приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии, сообщает
пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее в прокуратуре информировали, что с 2015 по 2023 годы 45-летний местный житель совершил разбойные нападения на 12 отделений банков в Екатеринбурге, похитив из них свыше 39,8 миллиона рублей. Налетчик использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам финансовых учреждений, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску.
Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на банк, было возбуждено уголовное дело о разбое.
"Ленинский районный Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении надзорного ведомства.