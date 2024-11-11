https://ria.ru/20241111/dron-1983191864.html

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 11.11.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:13

2024-11-11T21:13

2024-11-11T21:13

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

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курская область

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины