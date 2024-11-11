Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/dron-1983191864.html
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 11.11.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:13
2024-11-11T21:13
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31c75f4f7c67f5ac7469f9c93b537b58.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/damba-1983191264.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ca2ee48a09af27a0e53238a73a7f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов над Курской областью

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
Осколки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
"Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области
Вчера, 21:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала