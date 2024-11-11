https://ria.ru/20241111/dron-1983191864.html
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 11.11.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:13
2024-11-11T21:13
2024-11-11T21:13
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов над Курской областью