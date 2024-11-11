https://ria.ru/20241111/dorogi-1983168794.html
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области - РИА Новости, 11.11.2024
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:35
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
дороги
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев на оперативном совещании в правительстве региона дал руководству профильного министерства разработать рейтинг зимнего содержания дорог. При оценке будут учитывать скорость реагирования на изменение погодных условий, количество техники и другие показатели, отметил губернатор. Евраев на совещании отметил, что после первых заморозков и гололеда центр управления регионом фиксирует рост обращений и жалоб жителей на состояние проезжей части. "Вводим еженедельный рейтинг качества зимней уборки дорог и тротуаров. Рейтинг станет наглядным срезом, который покажет, как и где выполняются эти задачи. Свод результатов сделаем и еженедельным, и накопительным, чтобы видеть динамику и уделять внимание всем проблемным территориям", - сообщил губернатор. Ответственным службам необходимо своевременно и качественно выполнять свою работу, эффективно организовывать процесс и обеспечивать должный уровень контроля, подчеркнул глава региона. Правительство области уточняет, что мониторинг состояния дорожной сети области будет вести технадзор ГКУ ЯО "Ярдорслужба" с использованием видеокамер с метеодатчиками. На совещании отмечалось, что обеспечивать содержание областных магистралей продолжит АО "Ярдормост". По данным областного правительства, всего на уборке дорог в холодное время года будет задействовано около 600 единиц техники: 546 – "Ярдормоста" и 32 – субподрядчиков.
https://ria.ru/20241108/zhile-1982631843.html
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ярославская область, михаил евраев, дороги
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Дороги
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев
на оперативном совещании в правительстве региона дал руководству профильного министерства разработать рейтинг зимнего содержания дорог. При оценке будут учитывать скорость реагирования на изменение погодных условий, количество техники и другие показатели, отметил губернатор.
Евраев на совещании отметил, что после первых заморозков и гололеда центр управления регионом фиксирует рост обращений и жалоб жителей на состояние проезжей части.
"Вводим еженедельный рейтинг качества зимней уборки дорог и тротуаров. Рейтинг станет наглядным срезом, который покажет, как и где выполняются эти задачи. Свод результатов сделаем и еженедельным, и накопительным, чтобы видеть динамику и уделять внимание всем проблемным территориям", - сообщил губернатор.
Ответственным службам необходимо своевременно и качественно выполнять свою работу, эффективно организовывать процесс и обеспечивать должный уровень контроля, подчеркнул глава региона.
Правительство области уточняет, что мониторинг состояния дорожной сети области будет вести технадзор ГКУ ЯО "Ярдорслужба" с использованием видеокамер с метеодатчиками.
На совещании отмечалось, что обеспечивать содержание областных магистралей продолжит АО "Ярдормост". По данным областного правительства, всего на уборке дорог в холодное время года будет задействовано около 600 единиц техники: 546 – "Ярдормоста" и 32 – субподрядчиков.