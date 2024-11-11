Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:35 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/dorogi-1983168794.html
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области - РИА Новости, 11.11.2024
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области
Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:35
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40854/82/408548258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f93e22ffb60557c679f61b62cb5f2f8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев на оперативном совещании в правительстве региона дал руководству профильного министерства разработать рейтинг зимнего содержания дорог. При оценке будут учитывать скорость реагирования на изменение погодных условий, количество техники и другие показатели, отметил губернатор. Евраев на совещании отметил, что после первых заморозков и гололеда центр управления регионом фиксирует рост обращений и жалоб жителей на состояние проезжей части. "Вводим еженедельный рейтинг качества зимней уборки дорог и тротуаров. Рейтинг станет наглядным срезом, который покажет, как и где выполняются эти задачи. Свод результатов сделаем и еженедельным, и накопительным, чтобы видеть динамику и уделять внимание всем проблемным территориям", - сообщил губернатор. Ответственным службам необходимо своевременно и качественно выполнять свою работу, эффективно организовывать процесс и обеспечивать должный уровень контроля, подчеркнул глава региона. Правительство области уточняет, что мониторинг состояния дорожной сети области будет вести технадзор ГКУ ЯО "Ярдорслужба" с использованием видеокамер с метеодатчиками. На совещании отмечалось, что обеспечивать содержание областных магистралей продолжит АО "Ярдормост". По данным областного правительства, всего на уборке дорог в холодное время года будет задействовано около 600 единиц техники: 546 – "Ярдормоста" и 32 – субподрядчиков.
https://ria.ru/20241108/zhile-1982631843.html
https://ria.ru/20241024/granty-1979767131.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40854/82/408548258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c00e4ba55d0d2ccefc6a7e258d8a4e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, дороги
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Дороги

Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Рейтинг зимнего содержания дорог будет разработан в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев на оперативном совещании в правительстве региона дал руководству профильного министерства разработать рейтинг зимнего содержания дорог. При оценке будут учитывать скорость реагирования на изменение погодных условий, количество техники и другие показатели, отметил губернатор.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Ярославской области 140 детей-сирот будут обеспечены жильем в 2024 году
8 ноября, 12:38
Евраев на совещании отметил, что после первых заморозков и гололеда центр управления регионом фиксирует рост обращений и жалоб жителей на состояние проезжей части.
"Вводим еженедельный рейтинг качества зимней уборки дорог и тротуаров. Рейтинг станет наглядным срезом, который покажет, как и где выполняются эти задачи. Свод результатов сделаем и еженедельным, и накопительным, чтобы видеть динамику и уделять внимание всем проблемным территориям", - сообщил губернатор.
Ответственным службам необходимо своевременно и качественно выполнять свою работу, эффективно организовывать процесс и обеспечивать должный уровень контроля, подчеркнул глава региона.
Правительство области уточняет, что мониторинг состояния дорожной сети области будет вести технадзор ГКУ ЯО "Ярдорслужба" с использованием видеокамер с метеодатчиками.
На совещании отмечалось, что обеспечивать содержание областных магистралей продолжит АО "Ярдормост". По данным областного правительства, всего на уборке дорог в холодное время года будет задействовано около 600 единиц техники: 546 – "Ярдормоста" и 32 – субподрядчиков.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб
24 октября, 12:01
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала