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Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, сообщило в понедельник Минобороны... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:37
2024-11-11T12:37
2024-11-11T12:37
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ и четыре автомобиля