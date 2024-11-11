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Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
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12:37 11.11.2024
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Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, сообщило в понедельник Минобороны... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:37
2024-11-11T12:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ и четыре автомобиля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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