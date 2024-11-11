https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html

Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным

Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным - РИА Новости, 11.11.2024

Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным

Победивший на выборах в США Дональд Трамп может возобновить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но отношения между двумя странами останутся... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:20

2024-11-11T10:20

2024-11-11T10:21

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп может возобновить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но отношения между двумя странами останутся конфронтационными и на саммит двух лидеров рассчитывать не приходится, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Я думаю, что Дональд Трамп, без сомнения, возобновит прямой диалог с Владимиром Путиным и прервет ту паузу вообще в российско-американской дипломатии, которая сформировалась в период (Джо) Байдена. Но надо понимать, что Дональд Трамп рассматривает дипломатию не обязательно как средство улучшения отношений, а как средство управления отношениями", - сказал Суслов. Он пояснил, что диалог с Трампом не сможет изменить природу российско-американских отношений, которые останутся остро конфронтационными, так как в США есть двухпартийный консенсус по поводу того, что Россия является противником Америки. "У них есть разные мнения насчет того, кто является более важным, более приоритетным противником – Россия, Китай или Иран. Но то, что Россия относится к числу противников США – по этому вопросу нет никаких различий между демократами и республиканцами, между разными группами республиканцев. И Дональд Трамп тоже будет воспринимать Россию в качестве противника", - отметил Суслов. В число партнеров или даже союзников США Россия могла бы перейти, с точки зрения Трампа, только тогда, когда она стала бы противником Китая, подчеркнул эксперт. "Но, разумеется, Россия даже думать в этом направлении не будет. Китай является главным стратегическим партнером России. Российско-китайские отношения – самые лучшие отношения, не только, которые есть у России с другими великими державами, а вообще самый позитивный пример отношений великих держав в современной мировой политике и даже в недавней истории международных отношений. И Россия не будет подобное партнерство рушить", - считает Суслов. Так как Россия останется тесным партнером Китая, то это еще одна причина для Трампа воспринимать Россию в качестве противника Соединенных Штатов, добавил он. "Я не думаю, что в обозримой перспективе состоится саммит Путина и Трампа. Потому что под саммит обычно готовится какая-то позитивная повестка дня. А в обозримой перспективе подобной позитивной повестки дня между Россией и США просто не будет", - заключил эксперт. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982830401.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, джо байден, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024