https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html
Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным
Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным - РИА Новости, 11.11.2024
Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным
Победивший на выборах в США Дональд Трамп может возобновить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но отношения между двумя странами останутся... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:20
2024-11-11T10:20
2024-11-11T10:21
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владимир путин
джо байден
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп может возобновить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но отношения между двумя странами останутся конфронтационными и на саммит двух лидеров рассчитывать не приходится, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Я думаю, что Дональд Трамп, без сомнения, возобновит прямой диалог с Владимиром Путиным и прервет ту паузу вообще в российско-американской дипломатии, которая сформировалась в период (Джо) Байдена. Но надо понимать, что Дональд Трамп рассматривает дипломатию не обязательно как средство улучшения отношений, а как средство управления отношениями", - сказал Суслов. Он пояснил, что диалог с Трампом не сможет изменить природу российско-американских отношений, которые останутся остро конфронтационными, так как в США есть двухпартийный консенсус по поводу того, что Россия является противником Америки. "У них есть разные мнения насчет того, кто является более важным, более приоритетным противником – Россия, Китай или Иран. Но то, что Россия относится к числу противников США – по этому вопросу нет никаких различий между демократами и республиканцами, между разными группами республиканцев. И Дональд Трамп тоже будет воспринимать Россию в качестве противника", - отметил Суслов. В число партнеров или даже союзников США Россия могла бы перейти, с точки зрения Трампа, только тогда, когда она стала бы противником Китая, подчеркнул эксперт. "Но, разумеется, Россия даже думать в этом направлении не будет. Китай является главным стратегическим партнером России. Российско-китайские отношения – самые лучшие отношения, не только, которые есть у России с другими великими державами, а вообще самый позитивный пример отношений великих держав в современной мировой политике и даже в недавней истории международных отношений. И Россия не будет подобное партнерство рушить", - считает Суслов. Так как Россия останется тесным партнером Китая, то это еще одна причина для Трампа воспринимать Россию в качестве противника Соединенных Штатов, добавил он. "Я не думаю, что в обозримой перспективе состоится саммит Путина и Трампа. Потому что под саммит обычно готовится какая-то позитивная повестка дня. А в обозримой перспективе подобной позитивной повестки дня между Россией и США просто не будет", - заключил эксперт. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/kartapolov-1982188177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, джо байден, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным
Эксперт Суслов: отношения России и США останутся конфронтационными
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп может возобновить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но отношения между двумя странами останутся конфронтационными и на саммит двух лидеров рассчитывать не приходится, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Я думаю, что Дональд Трамп, без сомнения, возобновит прямой диалог с Владимиром Путиным и прервет ту паузу вообще в российско-американской дипломатии, которая сформировалась в период (Джо) Байдена
. Но надо понимать, что Дональд Трамп рассматривает дипломатию не обязательно как средство улучшения отношений, а как средство управления отношениями", - сказал Суслов.
Он пояснил, что диалог с Трампом не сможет изменить природу российско-американских отношений, которые останутся остро конфронтационными, так как в США есть двухпартийный консенсус по поводу того, что Россия является противником Америки
.
«
"У них есть разные мнения насчет того, кто является более важным, более приоритетным противником – Россия, Китай или Иран. Но то, что Россия относится к числу противников США – по этому вопросу нет никаких различий между демократами и республиканцами, между разными группами республиканцев. И Дональд Трамп тоже будет воспринимать Россию в качестве противника", - отметил Суслов.
В число партнеров или даже союзников США Россия могла бы перейти, с точки зрения Трампа, только тогда, когда она стала бы противником Китая, подчеркнул эксперт.
"Но, разумеется, Россия даже думать в этом направлении не будет. Китай является главным стратегическим партнером России. Российско-китайские отношения – самые лучшие отношения, не только, которые есть у России с другими великими державами, а вообще самый позитивный пример отношений великих держав в современной мировой политике и даже в недавней истории международных отношений. И Россия не будет подобное партнерство рушить", - считает Суслов.
Так как Россия останется тесным партнером Китая, то это еще одна причина для Трампа воспринимать Россию в качестве противника Соединенных Штатов, добавил он.
"Я не думаю, что в обозримой перспективе состоится саммит Путина и Трампа. Потому что под саммит обычно готовится какая-то позитивная повестка дня. А в обозримой перспективе подобной позитивной повестки дня между Россией и США просто не будет", - заключил эксперт.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.