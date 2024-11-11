https://ria.ru/20241111/desantniki-1982991369.html

Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области

Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области - РИА Новости, 11.11.2024

Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области

Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:03

2024-11-11T05:03

2024-11-11T05:03

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_06e9ff61212d73be5b49fc1b45e82645.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из приграничного района Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Бронемашина в руки российских военнослужащих попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что после определенного перечня технических работ будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники. "Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники", - добавили в МО РФ. Bradley и Kirpi были доставлены в ремонтное подразделение тульских десантников с поля боя одного из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы. Эвакуация проходила в два этапа - сначала инженерная разведка района, а затем непосредственно операция по эвакуации при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) в ремонтное подразделение. Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами эвакуации с поля боя и ремонта трофейных Bradley и Kirpi. Как рассказал в видеоролике начальник эвакуации с позывным "Барсук", украинские военнослужащие на американской БМП проводили разведку боем, выехали на российские позиции, подорвались на минном шлагбауме, покинули машину, но были захвачены в плен. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964893765.html

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939394866.html

россия

курская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины