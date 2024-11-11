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Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/desantniki-1982991369.html
Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области
Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области
Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:03
2024-11-11T05:03
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из приграничного района Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Бронемашина в руки российских военнослужащих попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что после определенного перечня технических работ будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники. "Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники", - добавили в МО РФ. Bradley и Kirpi были доставлены в ремонтное подразделение тульских десантников с поля боя одного из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы. Эвакуация проходила в два этапа - сначала инженерная разведка района, а затем непосредственно операция по эвакуации при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) в ремонтное подразделение. Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами эвакуации с поля боя и ремонта трофейных Bradley и Kirpi. Как рассказал в видеоролике начальник эвакуации с позывным "Барсук", украинские военнослужащие на американской БМП проводили разведку боем, выехали на российские позиции, подорвались на минном шлагбауме, покинули машину, но были захвачены в плен. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html
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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области

МО: российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из приграничного района Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Бронемашина в руки российских военнослужащих попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель", - говорится в сообщении.
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Там же добавляется, что после определенного перечня технических работ будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники.
"Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники", - добавили в МО РФ.
Bradley и Kirpi были доставлены в ремонтное подразделение тульских десантников с поля боя одного из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы.
Эвакуация проходила в два этапа - сначала инженерная разведка района, а затем непосредственно операция по эвакуации при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) в ремонтное подразделение.
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Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами эвакуации с поля боя и ремонта трофейных Bradley и Kirpi. Как рассказал в видеоролике начальник эвакуации с позывным "Барсук", украинские военнослужащие на американской БМП проводили разведку боем, выехали на российские позиции, подорвались на минном шлагбауме, покинули машину, но были захвачены в плен.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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