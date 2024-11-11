https://ria.ru/20241111/demeshin-1983021557.html

Демешин: Хабаровский онкоцентр получит дополнительно 192 миллиона рублей

Демешин: Хабаровский онкоцентр получит дополнительно 192 миллиона рублей - РИА Новости, 11.11.2024

Демешин: Хабаровский онкоцентр получит дополнительно 192 миллиона рублей

Федеральный центр выделил дополнительно почти 192 миллиона рублей для онкологического центра Хабаровского края, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:27

2024-11-11T10:27

2024-11-11T10:27

хабаровский край

дмитрий демешин

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Федеральный центр выделил дополнительно почти 192 миллиона рублей для онкологического центра Хабаровского края, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. "Наш краевой онкоцентр получит до конца года дополнительно почти 192 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение о выделении финансирования в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" подписал глава кабмина Михаил Мишустин", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что деньги пойдут практически во все регионы, но в Хабаровский край - самая весомая доля. На эти средства будет закуплено современное эндоскопическое оборудование, с помощью которого можно будет раньше и точнее выявлять рак, и, следовательно, оперативно назначать необходимое лечение. "Здравоохранение - всегда в зоне пристального внимания, и благодаря помощи правительства РФ Хабаровскому краю мы сможем многое улучшить в части технического оснащения больниц и поликлиник. Работаем в этом направлении очень активно, ведь у этого вопроса нет цены - жизнь и здоровье людей бесценны", - заключил Демешин. Как сообщает кабмин, по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" регионам выделяется финансирование на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования, реконструкцию и строительство онкодиспансеров, а также на открытие центров амбулаторной онкологической помощи. Краевой клинический центр онкологии - специализированное лечебно-профилактическое учреждение на востоке страны. Центр определен базовым лечебным учреждением для оказания онкологической помощи населению края с применением современных технологий диагностики и лечения. В состав онкоцентра входят: стационар, поликлиника, отделение амбулаторной химиотерапии, маммологический центр, диагностический центр, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение, рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория.

https://ria.ru/20241101/dvhmy-1981377125.html

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хабаровский край

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дмитрий демешин, хабаровский край