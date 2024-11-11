https://ria.ru/20241111/chzhukhay-1983168938.html

Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае

Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае - РИА Новости, 11.11.2024

Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае

Более 20 раненых поступили в одну из больниц китайского Чжухая после наезда автомобиля на пешеходов, точное число пострадавших неизвестно, сообщает издание... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:35

2024-11-11T18:35

2024-11-11T18:43

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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 раненых поступили в одну из больниц китайского Чжухая после наезда автомобиля на пешеходов, точное число пострадавших неизвестно, сообщает издание "Сяосян Чэньбао" со ссылкой на представителя больницы "Чжуншань".Вместе с тем сообщается, что пострадавшие после наезда были отправлены в четыре больницы города Чжухай, их общее число пока неизвестно, также пока не сообщается о числе погибших.Ранее управление общественной безопасности района Сянчжоу сообщило, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) 62-летний мужчина по фамилии Фань на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун и скрылся с места преступления. В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование.

https://ria.ru/20241027/tel-aviv-1980369278.html

китай

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китай, в мире, чжухай, гуандун, авто