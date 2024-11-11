https://ria.ru/20241111/chzhukhay-1983168938.html
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае - РИА Новости, 11.11.2024
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае
Более 20 раненых поступили в одну из больниц китайского Чжухая после наезда автомобиля на пешеходов, точное число пострадавших неизвестно, сообщает издание... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:43
китай
в мире
чжухай
гуандун
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169520_0:256:1000:819_1920x0_80_0_0_3ae0e5eac3faa365ddda2f3f0028ee65.jpg
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 раненых поступили в одну из больниц китайского Чжухая после наезда автомобиля на пешеходов, точное число пострадавших неизвестно, сообщает издание "Сяосян Чэньбао" со ссылкой на представителя больницы "Чжуншань".Вместе с тем сообщается, что пострадавшие после наезда были отправлены в четыре больницы города Чжухай, их общее число пока неизвестно, также пока не сообщается о числе погибших.Ранее управление общественной безопасности района Сянчжоу сообщило, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) 62-летний мужчина по фамилии Фань на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун и скрылся с места преступления. В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование.
https://ria.ru/20241027/tel-aviv-1980369278.html
китай
чжухай
гуандун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169520_0:162:1000:912_1920x0_80_0_0_7c732ad4dde3c8eb7a16c15dc2caed7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, чжухай, гуандун, авто
Китай, В мире, Чжухай, Гуандун, Авто
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае
Более 20 человек попали в больницу в Чжухае, точное число раненых неизвестно