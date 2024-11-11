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Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае - РИА Новости, 11.11.2024
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18:35 11.11.2024 (обновлено: 18:43 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/chzhukhay-1983168938.html
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае - РИА Новости, 11.11.2024
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае
Более 20 раненых поступили в одну из больниц китайского Чжухая после наезда автомобиля на пешеходов, точное число пострадавших неизвестно, сообщает издание... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:43
китай
в мире
чжухай
гуандун
авто
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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 раненых поступили в одну из больниц китайского Чжухая после наезда автомобиля на пешеходов, точное число пострадавших неизвестно, сообщает издание "Сяосян Чэньбао" со ссылкой на представителя больницы "Чжуншань".Вместе с тем сообщается, что пострадавшие после наезда были отправлены в четыре больницы города Чжухай, их общее число пока неизвестно, также пока не сообщается о числе погибших.Ранее управление общественной безопасности района Сянчжоу сообщило, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) 62-летний мужчина по фамилии Фань на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун и скрылся с места преступления. В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование.
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китай, в мире, чжухай, гуандун, авто
Китай, В мире, Чжухай, Гуандун, Авто
Более 20 раненых поступили в больницу в Чжухае

Более 20 человек попали в больницу в Чжухае, точное число раненых неизвестно

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП в Чжухае
Место ДТП в Чжухае - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП в Чжухае
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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 раненых поступили в одну из больниц китайского Чжухая после наезда автомобиля на пешеходов, точное число пострадавших неизвестно, сообщает издание "Сяосян Чэньбао" со ссылкой на представителя больницы "Чжуншань".
Вместе с тем сообщается, что пострадавшие после наезда были отправлены в четыре больницы города Чжухай, их общее число пока неизвестно, также пока не сообщается о числе погибших.
Ранее управление общественной безопасности района Сянчжоу сообщило, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) 62-летний мужчина по фамилии Фань на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун и скрылся с места преступления. В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование.
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