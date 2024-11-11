https://ria.ru/20241111/burkina-faso-1983037944.html
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией
Военное сотрудничество Буркина-Фасо с Россией помогает в борьбе африканской страны с терроризмом, заявил РИА Новости глава буркинийского МИД Карамоко Траоре. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:38
2024-11-11T11:38
2024-11-11T11:38
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество Буркина-Фасо с Россией помогает в борьбе африканской страны с терроризмом, заявил РИА Новости глава буркинийского МИД Карамоко Траоре. "Помогает ли военное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Конечно, конечно, конечно", - сказал министр. Он отметил, что военное сотрудничество Буркина-Фасо и РФ носит равноправный и взаимовыгодный характер.
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в мире, россия, форум "россия — африка", буркина-фасо
В мире, Россия, Форум "Россия — Африка", Буркина-Фасо
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией
МИД Буркина-Фасо: сотрудничество с Россией помогает в борьбе с терроризмом