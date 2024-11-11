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В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
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11:38 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/burkina-faso-1983037944.html
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией
Военное сотрудничество Буркина-Фасо с Россией помогает в борьбе африканской страны с терроризмом, заявил РИА Новости глава буркинийского МИД Карамоко Траоре. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:38
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество Буркина-Фасо с Россией помогает в борьбе африканской страны с терроризмом, заявил РИА Новости глава буркинийского МИД Карамоко Траоре. "Помогает ли военное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Конечно, конечно, конечно", - сказал министр. Он отметил, что военное сотрудничество Буркина-Фасо и РФ носит равноправный и взаимовыгодный характер.
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в мире, россия, форум "россия — африка", буркина-фасо
В мире, Россия, Форум "Россия — Африка", Буркина-Фасо
В МИД Буркина-Фасо оценили военное сотрудничество с Россией

МИД Буркина-Фасо: сотрудничество с Россией помогает в борьбе с терроризмом

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество Буркина-Фасо с Россией помогает в борьбе африканской страны с терроризмом, заявил РИА Новости глава буркинийского МИД Карамоко Траоре.
"Помогает ли военное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Конечно, конечно, конечно", - сказал министр.
Он отметил, что военное сотрудничество Буркина-Фасо и РФ носит равноправный и взаимовыгодный характер.
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5 июня, 13:53
 
В миреРоссияФорум "Россия — Африка"Буркина-Фасо
 
 
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