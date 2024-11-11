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В Буркина-Фасо допустили увеличение числа российских военных инструкторов - РИА Новости, 11.11.2024
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11:11 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/burkina-faso-1983030327.html
В Буркина-Фасо допустили увеличение числа российских военных инструкторов
В Буркина-Фасо допустили увеличение числа российских военных инструкторов - РИА Новости, 11.11.2024
В Буркина-Фасо допустили увеличение числа российских военных инструкторов
Буркина-Фасо обсудит увеличение числа российских военных инструкторов в стране, если в этом возникнет необходимость, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 11.11.2024
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Буркина-Фасо обсудит увеличение числа российских военных инструкторов в стране, если в этом возникнет необходимость, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карамоко Траоре. Министр отметил, что на данном этапе он не может сказать, потребуется ли увеличение числа российских военных инструкторов в Буркина-Фасо. "Если завтра возникнет необходимость в увеличении или усилении какого-то компонента, мы, естественно, рассмотрим этот вопрос с российской стороной", - сказал он.
https://ria.ru/20240814/burkina-faso-1966250033.html
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо допустили увеличение числа российских военных инструкторов

В Буркина-Фасо обсудят увеличение числа российских военных инструкторов

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Буркина-Фасо обсудит увеличение числа российских военных инструкторов в стране, если в этом возникнет необходимость, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карамоко Траоре.
Министр отметил, что на данном этапе он не может сказать, потребуется ли увеличение числа российских военных инструкторов в Буркина-Фасо.
"Если завтра возникнет необходимость в увеличении или усилении какого-то компонента, мы, естественно, рассмотрим этот вопрос с российской стороной", - сказал он.
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