https://ria.ru/20241111/bui-1983151948.html

Китай обвинил иностранные государства в шпионаже с помощью морских буев

Китай обвинил иностранные государства в шпионаже с помощью морских буев - РИА Новости, 11.11.2024

Китай обвинил иностранные государства в шпионаже с помощью морских буев

Иностранные государства переделывают морские буи в шпионские приспособления для сбора данных о расположении китайских подводных лодок, следует из заявления... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:35

2024-11-11T17:35

2024-11-11T17:35

в мире

китай

южно-китайское море

филиппины

малайзия

бруней

тайвань

вьетнам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427434_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d5c7693ce7b7dd074f270bafe3b7cec8.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Иностранные государства переделывают морские буи в шпионские приспособления для сбора данных о расположении китайских подводных лодок, следует из заявления министерства государственной безопасности (МГБ) Китая в соцсети WeChat. "Некоторые иностранные враждебные силы используют их (морские буи - ред.) в качестве "секретных постов" и "шпионов" в океанских глубинах, тщетно пытаются украсть конфиденциальную информацию о нашем океане", - заявили в министерстве. Отмечается, что отличить обычный морской буй от "шпионского" невооруженным глазом невозможно, для этого нужны специальное оборудование и приборы. Уточняется, что "шпионскими" считаются буи, которые выпускаются с военных самолетов вблизи китайского побережья и с высокой вероятностью используются для кражи конфиденциальных данных. Также власти КНР причисляют к "шпионским" устройства, которые якобы используются с научными целями, однако собираемые ими данные выходят за рамки необходимых для исследований и передаются зарубежным пользователям. Какие именно страны занимаются такой шпионской деятельностью против Китая, в заявлении не уточняется. Министерство государственной безопасности попросило неравнодушных граждан сообщать о подозрительных морских буях, за это они получат материальное вознаграждение. Гонконгское издание South China morning post пишет, что инициатива была выдвинута на фоне активизации разведывательной деятельности в Южно-Китайском море. В июне береговая охрана Китая перехватила неопознанное устройство, сброшенное американским военным самолетом недалеко от Второй отмели Томаса (рифа Аюнгин или Жэньай), которое, как считается, могло обнаруживать подводные лодки. В прошлом году Китай разместил собственные световые буи вблизи спорных морских территорий в Южно-Китайском море после аналогичных действий со стороны Филиппин, чтобы установить административный контроль над спорными водами. Океанические буи играют важную роль в научных исследованиях, их используют для мониторинга океанографических условий, качества воды и сбора погодных данных. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины, по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры также вовлечен Тайвань, который КНР считает своей провинцией.

https://ria.ru/20240822/kitaj-1967745524.html

https://ria.ru/20240819/kitay-1966972649.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html

китай

южно-китайское море

филиппины

малайзия

бруней

тайвань

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, малайзия, бруней, тайвань, вьетнам