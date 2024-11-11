https://ria.ru/20241111/bui-1983151948.html
Китай обвинил иностранные государства в шпионаже с помощью морских буев
Китай обвинил иностранные государства в шпионаже с помощью морских буев - РИА Новости, 11.11.2024
Китай обвинил иностранные государства в шпионаже с помощью морских буев
Иностранные государства переделывают морские буи в шпионские приспособления для сбора данных о расположении китайских подводных лодок, следует из заявления... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:35
2024-11-11T17:35
2024-11-11T17:35
в мире
китай
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филиппины
малайзия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Иностранные государства переделывают морские буи в шпионские приспособления для сбора данных о расположении китайских подводных лодок, следует из заявления министерства государственной безопасности (МГБ) Китая в соцсети WeChat. "Некоторые иностранные враждебные силы используют их (морские буи - ред.) в качестве "секретных постов" и "шпионов" в океанских глубинах, тщетно пытаются украсть конфиденциальную информацию о нашем океане", - заявили в министерстве. Отмечается, что отличить обычный морской буй от "шпионского" невооруженным глазом невозможно, для этого нужны специальное оборудование и приборы. Уточняется, что "шпионскими" считаются буи, которые выпускаются с военных самолетов вблизи китайского побережья и с высокой вероятностью используются для кражи конфиденциальных данных. Также власти КНР причисляют к "шпионским" устройства, которые якобы используются с научными целями, однако собираемые ими данные выходят за рамки необходимых для исследований и передаются зарубежным пользователям. Какие именно страны занимаются такой шпионской деятельностью против Китая, в заявлении не уточняется. Министерство государственной безопасности попросило неравнодушных граждан сообщать о подозрительных морских буях, за это они получат материальное вознаграждение. Гонконгское издание South China morning post пишет, что инициатива была выдвинута на фоне активизации разведывательной деятельности в Южно-Китайском море. В июне береговая охрана Китая перехватила неопознанное устройство, сброшенное американским военным самолетом недалеко от Второй отмели Томаса (рифа Аюнгин или Жэньай), которое, как считается, могло обнаруживать подводные лодки. В прошлом году Китай разместил собственные световые буи вблизи спорных морских территорий в Южно-Китайском море после аналогичных действий со стороны Филиппин, чтобы установить административный контроль над спорными водами. Океанические буи играют важную роль в научных исследованиях, их используют для мониторинга океанографических условий, качества воды и сбора погодных данных. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины, по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры также вовлечен Тайвань, который КНР считает своей провинцией.
https://ria.ru/20240822/kitaj-1967745524.html
https://ria.ru/20240819/kitay-1966972649.html
https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html
китай
южно-китайское море
филиппины
малайзия
бруней
тайвань
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, малайзия, бруней, тайвань, вьетнам
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Филиппины, Малайзия, Бруней, Тайвань, Вьетнам
Китай обвинил иностранные государства в шпионаже с помощью морских буев
МГБ Китая: иностранные государства используют морские буи в шпионских целях
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Иностранные государства переделывают морские буи в шпионские приспособления для сбора данных о расположении китайских подводных лодок, следует из заявления министерства государственной безопасности (МГБ) Китая в соцсети WeChat.
"Некоторые иностранные враждебные силы используют их (морские буи - ред.) в качестве "секретных постов" и "шпионов" в океанских глубинах, тщетно пытаются украсть конфиденциальную информацию о нашем океане", - заявили в министерстве.
Отмечается, что отличить обычный морской буй от "шпионского" невооруженным глазом невозможно, для этого нужны специальное оборудование и приборы. Уточняется, что "шпионскими" считаются буи, которые выпускаются с военных самолетов вблизи китайского побережья и с высокой вероятностью используются для кражи конфиденциальных данных. Также власти КНР причисляют к "шпионским" устройства, которые якобы используются с научными целями, однако собираемые ими данные выходят за рамки необходимых для исследований и передаются зарубежным пользователям. Какие именно страны занимаются такой шпионской деятельностью против Китая, в заявлении не уточняется.
Министерство государственной безопасности попросило неравнодушных граждан сообщать о подозрительных морских буях, за это они получат материальное вознаграждение.
Гонконгское издание South China morning post пишет, что инициатива была выдвинута на фоне активизации разведывательной деятельности в Южно-Китайском море
. В июне береговая охрана Китая перехватила неопознанное устройство, сброшенное американским военным самолетом недалеко от Второй отмели Томаса (рифа Аюнгин или Жэньай), которое, как считается, могло обнаруживать подводные лодки.
В прошлом году Китай разместил собственные световые буи вблизи спорных морских территорий в Южно-Китайском море после аналогичных действий со стороны Филиппин
, чтобы установить административный контроль над спорными водами.
Океанические буи играют важную роль в научных исследованиях, их используют для мониторинга океанографических условий, качества воды и сбора погодных данных.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам
, Бруней
, Малайзию
и Филиппины, по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры также вовлечен Тайвань
, который КНР считает своей провинцией.