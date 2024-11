Made in Russia: как "влюбить" в российские бренды зарубежного покупателя

https://ria.ru/20241111/brend-1983137443.html

Масштабное продвижение отечественных товаров за рубежом – задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 году. Для того, чтобы национальный бренд "Сделано в России" узнавали на мировых рынках, действует специальная программа по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Подробнее о ее реализации и опыте экспортеров – в материале РИА Новости.Программа "Сделано в России" - комплексная площадка для продвижения продукции и ценностей, а также формирования позитивного имиджа РФ за рубежом.В сентябре на заседании президиума Госсовета по экспорту Владимир Путин поручил Российскому экспортному центру (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) совместно с правительством масштабировать и расширить охват этой программы. По его словам, российские товары, в первую очередь промышленные, должны быть не только узнаваемы, но и доступны иностранным покупателям.По данным РЭЦ, 83% российских компаний хотят поставлять свою продукцию в дальнее зарубежье, где пока с несырьевыми товарами из РФ плохо знакомы."Программа продвижения "Сделано в России" — это ответ РЭЦ на вызовы, связанные с переориентацией на новые рынки сбыта. Программа позволяет сформировать положительный имидж России и отечественных товаров, тем самым увеличивая спрос на все, что "Сделано в России", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.По ее словам, при поддержке РЭЦ под национальным брендом за рубежом уже продвигается около 8,5 тысячи позиций – от продуктов питания до лекарств и высокотехнологичных разработок. Для этого используются крупнейшие международные выставки и маркетплейсы, а также внедряются новые форматы – фестивали-ярмарки, промоакции, спортивные мероприятия со звездами и лидерами мнений.В планах РЭЦ – увеличить масштабы программы за счет использования инновационных инструментов и роста охвата акций под нацбрендом "Сделано в России"."Влюбить в российские товары"Неслучайно одной из главных тем Международного экспортного форума "Сделано в России", который прошел в Москве в середине октября этого года, стала дискуссия о том, как "влюбить зарубежного покупателя в российские товары". В нем приняли участие представители из более чем 80 стран.На форуме "Сделано в России", организованном РЭЦ в Центре международной торговли, можно было увидеть уникальную продукцию и решения, которые либо уже представлены на внешних рынках, либо имеют высокий экспортный потенциал.Выставочную зону поделили между собой четыре самых актуальных направления экспорта – промышленность и машиностроение, медицина, IT и креативные индустрии.IT-технологии на экспортОдним из участников форума стала компания Galileosky из Пермского края, которая разрабатывает профессиональное оборудование для цифровизации транспорта."Форум показал высокий уровень интереса к отечественным технологиям и стал важной платформой для диалога с потенциальными клиентами. По его результатам мы планируем развивать отношения с Катаром, Египтом, ОАЭ и Китаем. Такие форумы закладывают основу для сотрудничества и пилотирования проектов с международными партнерами", - рассказал РИА Новости руководитель международных продаж и развития Galileosky Даниил Онискив.Он отметил, что поддержка РЭЦ по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" сыграла ключевую роль в расширении присутствия компании на зарубежных рынках. Например, участие в выставке GITEX GLOBAL 2024 в Дубае в рамках коллективного стенда Made in Russia позволило Galileosky заключить соглашения с партнерами из стран Ближнего Востока, в частности из ОАЭ и Саудовской Аравии, заинтересованными в тестировании и внедрении систем транспортной телематики.За 2024 год компания добилась прогресса в наращивании экспортного потенциала. За 10 месяцев текущего года ей удалось сравняться с предыдущим годом и увеличить долю экспорта в общей структуре доходов более чем на 30%. За рубеж было отправлено 17 тысяч устройств, что на 33% превышает показатели 2023 года.Другой участник экспортного форума – ГК "Геоскан" из Санкт-Петербурга. Компания разрабатывает и производит гражданские беспилотные авиационные системы (БАС) и малые космические аппараты. Беспилотные комплексы применяются в кадастре, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве, промышленности и образовании."В октябре 2024 года благодаря программе продвижения Made in Russia мы представили свою продукцию и разработки на ведущем технологическом мероприятии региона Персидского залива – выставке GITEX. Это было очень полезно с точки зрения деловых контактов и презентации возможностей российских компаний на рынке ОАЭ и соседних государств", - сообщили РИА Новости в компании.ГК "Геоскан" провела десятки встреч и на данный момент прорабатывает возможное сотрудничество сразу в нескольких направлениях: беспилотные авиационные системы, услуги с их использованием, а также космос.Экспортный потенциал "Урала"Участником форума "Сделано в России" был и автомобильный завод "Урал", который является крупнейшим предприятием полного цикла в России, специализирующимся на выпуске одноименных грузовых автомобилей высокой проходимости.Компания работает с зарубежными партнерами из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, ЮАР и Индонезии."Предприятие представило современные образцы продукции на международном экспортном форуме "Сделано в России", которые имеют высокий экспортный потенциал", - сообщили РИА Новости в компании. Завод провел переговоры с потенциальными партнерами, заинтересованными в приобретении автомобилей "Урал" на экспорт.Кроме того, автозавод плодотворно участвует в выставках и форумах, организованных РЭЦ по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт, а также пользуется программой государственной компенсации логистики продукции, которая поставляется на экспорт.Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" включает целый ряд мер для продвижения российской продукции на мировые рынки, включая программу "Сделано в России", цифровую платформу "Мой экспорт" и другие.

