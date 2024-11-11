https://ria.ru/20241111/bolgariya-1983163223.html
Конституционный суд в Болгарии возбудил дело об оспаривании итогов выборов
Конституционный суд в Болгарии возбудил дело об оспаривании итогов выборов - РИА Новости, 11.11.2024
Конституционный суд в Болгарии возбудил дело об оспаривании итогов выборов
Конституционный суд (КС) Болгарии возбудил дело об оспаривании результатов выборов 51-го Народного собрания (парламента) страны. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:15
2024-11-11T18:15
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Болгарии возбудил дело об оспаривании результатов выборов 51-го Народного собрания (парламента) страны.Досрочные выборы в Народное собрание состоялись в Болгарии 27 октября. О намерении добиваться полной или частичной отмены результатов голосования заявляли различные политические силы. На прошлой неделе партия "Величие" обратилась в КС с просьбой аннулировать результаты выборов. Партия, которой не хватило 21 голоса для попадания в парламент, объявила, что ее поддержали 58 депутатов Народного собрания предыдущего созыва."Конституционный суд 11 ноября 2024 года по запросу 58 депутатов Народного собрания 50-го созыва возбудил дело № 34/2024 об оспаривании результатов выборов в Народное собрание 51-го созыва", - говорится в заявлении на сайте суда.В жалобе в КС утверждалось, что, согласно преобладающему общественному мнению, проведение досрочных выборов 27 октября сопровождалось многочисленными и разнообразными нарушениями, многие из которых также носят характер преступлений.Ранее КС возбудил дело о частичной отмене итогов голосования на 52 избирательных участках.
https://ria.ru/20241027/bolgariya-1980054457.html
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в мире, болгария, парламент болгарии
В мире, Болгария, Парламент Болгарии
Конституционный суд в Болгарии возбудил дело об оспаривании итогов выборов
КС в Болгарии возбудил дело об оспаривании итогов парламентских выборов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Болгарии возбудил дело об оспаривании результатов выборов 51-го Народного собрания (парламента) страны.
Досрочные выборы в Народное собрание состоялись в Болгарии
27 октября. О намерении добиваться полной или частичной отмены результатов голосования заявляли различные политические силы. На прошлой неделе партия "Величие" обратилась в КС с просьбой аннулировать результаты выборов. Партия, которой не хватило 21 голоса для попадания в парламент, объявила, что ее поддержали 58 депутатов Народного собрания предыдущего созыва.
"Конституционный суд 11 ноября 2024 года по запросу 58 депутатов Народного собрания 50-го созыва возбудил дело № 34/2024 об оспаривании результатов выборов в Народное собрание 51-го созыва", - говорится в заявлении на сайте суда.
В жалобе в КС утверждалось, что, согласно преобладающему общественному мнению, проведение досрочных выборов 27 октября сопровождалось многочисленными и разнообразными нарушениями, многие из которых также носят характер преступлений.
Ранее КС возбудил дело о частичной отмене итогов голосования на 52 избирательных участках.