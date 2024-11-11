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Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 11.11.2024 (обновлено: 11:27 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/bojtsy-1983018446.html
Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты
Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты - РИА Новости, 11.11.2024
Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты
Молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:15
2024-11-11T11:27
жилье
специальная военная операция на украине
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.&quot;Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартир или собственного дома. Ее размер составит около трети от стоимости недвижимости&quot;, — сказал он.Премьер уточнил, что эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.Во время совещания Мишустин отметил, что правительство продолжает расширять меры поддержки участников спецоперации и их семей. Для этого внесли изменения в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.Мишустин подчеркнул, что кабмин будет и дальше принимать решения, чтобы помочь участникам СВО.
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жилье, правительство рф, михаил мишустин
Жилье, Специальная военная операция на Украине, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты

Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на выплаты на приобретение жилья

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы СВО
Бойцы СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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"Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартир или собственного дома. Ее размер составит около трети от стоимости недвижимости", — сказал он.

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Премьер уточнил, что эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Во время совещания Мишустин отметил, что правительство продолжает расширять меры поддержки участников спецоперации и их семей. Для этого внесли изменения в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.
Мишустин подчеркнул, что кабмин будет и дальше принимать решения, чтобы помочь участникам СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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