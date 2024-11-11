https://ria.ru/20241111/bojtsy-1983018446.html

Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты

Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты - РИА Новости, 11.11.2024

Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты

Молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:15

2024-11-11T10:15

2024-11-11T11:27

жилье

специальная военная операция на украине

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартир или собственного дома. Ее размер составит около трети от стоимости недвижимости", — сказал он.Премьер уточнил, что эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.Во время совещания Мишустин отметил, что правительство продолжает расширять меры поддержки участников спецоперации и их семей. Для этого внесли изменения в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.Мишустин подчеркнул, что кабмин будет и дальше принимать решения, чтобы помочь участникам СВО.

https://ria.ru/20240621/lgoty-1954451375.html

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жилье, правительство рф, михаил мишустин