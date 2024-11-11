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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024
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18:33 11.11.2024
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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 83 тысячи долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:33
2024-11-11T18:33
в мире
биткоин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 83 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.24 мск дорожал на 4,75% за сутки - до 83 375 долларов. Максимально показатель поднимался до 83 499 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,85% - в среднем до 83 512 долларов. Динамика также приводится за сутки. Стоимость криптовалюты растет седьмой день подряд, за это время биткоин подорожал на 23%.
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в мире, биткоин
В мире, Биткоин
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше $83 тысяч

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 83 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.24 мск дорожал на 4,75% за сутки - до 83 375 долларов. Максимально показатель поднимался до 83 499 долларов.
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По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,85% - в среднем до 83 512 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Стоимость криптовалюты растет седьмой день подряд, за это время биткоин подорожал на 23%.
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