https://ria.ru/20241111/bitkoin-1983167569.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 83 тысячи долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:33

2024-11-11T18:33

2024-11-11T18:33

в мире

биткоин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/57/1513795783_326:352:2347:1489_1920x0_80_0_0_945e796f577159ae1774d47e0de2fdc8.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 83 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.24 мск дорожал на 4,75% за сутки - до 83 375 долларов. Максимально показатель поднимался до 83 499 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,85% - в среднем до 83 512 долларов. Динамика также приводится за сутки. Стоимость криптовалюты растет седьмой день подряд, за это время биткоин подорожал на 23%.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html

https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979215054.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, биткоин