https://ria.ru/20241111/bilayn-1982722493.html

Билайн бизнес обновил платформу "Единый мониторинг"

Билайн бизнес обновил платформу "Единый мониторинг" - РИА Новости, 11.11.2024

Билайн бизнес обновил платформу "Единый мониторинг"

Билайн бизнес представил новую версию облачной цифровой платформы для контроля разъездных сотрудников, корпоративного транспорта и грузов - "Единый мониторинг... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:00

2024-11-11T10:00

2024-11-11T10:00

билайн

россия

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Билайн бизнес представил новую версию облачной цифровой платформы для контроля разъездных сотрудников, корпоративного транспорта и грузов - "Единый мониторинг 2.0", сообщает пресс-служба компании.В новом web-интерфейсе клиентам доступны актуальные карты от известных геосервисов (с дорожными пробками) и множество новых функций: контроль соответствия маршрута движения транспорта, оценка качества вождения по настраиваемым критериям, а также ретрансляция телематических данных в другие системы мониторинга. В настоящее время ведется планомерная миграция пользователей в новую версию сервиса.В ходе работы над новой платформой большое внимание было уделено развитию инструментов постановки и контроля выполнения задач разъездного персонала. Для этого полностью переработано мобильное приложение сотрудников BeeTrack (БиТрэк, 16+) и автоматизирован ряд рутинных операций. В частности, многофакторная система распределения задач мобильных работников формирует оптимальные маршруты движения, повышая их производительность. А накопление и анализ "полевых" данных с помощью электронных чек-листов сведет бумажную волокиту к нулю.Одновременно билайн бизнес вводит новую модель ценообразования сервиса, основанную на принципе степ-тарификации. Она предусматривает пошаговое снижение абонентской платы в расчете на каждое устройство при достижении определенных объемов их подключения.Платформа "Единый мониторинг 2.0" позволяет определять местоположение объектов по базовым станциям и спутниковым системам GPS (ДжиПиС)/ГЛОНАСС. Клиентам доступны данные о работе транспорта (расход топлива, обороты двигателя, температура и так далее), контроль нарушения водителем ПДД и автоматические уведомления о нарушениях, а также контроль состояния навесного оборудования. В результате повышается производительность сотрудников, улучшается трудовая дисциплина, сокращаются расходы на ГСМ и техническое обслуживание автопарка."Сервис "Единый мониторинг" мы уже много лет успешно применяем внутри компании для мониторинга сотен собственных автомобилей и более 1 000 разъездных инженеров, обслуживающих базовые станции билайн по всей стране. Наша команда провела огромную работу, значительно расширив функционал и заложив прочный фундамент его дальнейшего развития. Обновленная платформа еще теснее интегрирована в нашу экосистему корпоративных M2M (М2М)- и IoT-решений (ИоТ), и работая совместно с другими ее продуктами, способна образовать синергетический эффект для бизнеса заказчиков. А пошаговая система тарификации сделала ее еще более привлекательной для активно развивающихся быстрорастущих компаний", - отметил старший менеджер по продуктам M2M и IoT билайн бизнес Максим Кушка.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP41EKMa47.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, россия, вымпелком, технологии