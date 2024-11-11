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На встрече Россия — Африка обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

На встрече Россия — Африка обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 11.11.2024

На встрече Россия — Африка обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Участники конференции РФ-Африка позитивно оценивают меры Москвы по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте, говорится в совместном... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:05

2024-11-11T14:05

2024-11-11T14:05

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники конференции РФ-Африка позитивно оценивают меры Москвы по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. "Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с возрастающей активностью в различных регионах Африки террористических организаций, а также угрозами, которые эти организации несут стабильности и безопасности африканских государств... Позитивно оцениваем принимаемые Российской Федерацией меры по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969886253.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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