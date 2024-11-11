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На встрече Россия — Африка обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
На встрече Россия — Африка обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 11.11.2024
На встрече Россия — Африка обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Участники конференции РФ-Африка позитивно оценивают меры Москвы по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте, говорится в совместном... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:05
2024-11-11T14:05
2024-11-11T14:05
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москва
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форум "россия — африка"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники конференции РФ-Африка позитивно оценивают меры Москвы по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. "Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с возрастающей активностью в различных регионах Африки террористических организаций, а также угрозами, которые эти организации несут стабильности и безопасности африканских государств... Позитивно оцениваем принимаемые Российской Федерацией меры по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, африка, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Москва, Африка, Форум "Россия — Африка"
На встрече Россия — Африка обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
На конференции Россия — Африка позитивно оценили содействие Москвы контртеррору
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники конференции РФ-Африка позитивно оценивают меры Москвы по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с возрастающей активностью в различных регионах Африки террористических организаций, а также угрозами, которые эти организации несут стабильности и безопасности африканских государств... Позитивно оцениваем принимаемые Российской Федерацией меры по содействию контртеррористическим усилиям на Африканском континенте", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.