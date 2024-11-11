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Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности - РИА Новости, 11.11.2024
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13:53 11.11.2024
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Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности
Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности - РИА Новости, 11.11.2024
Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности
Взаимодействие между Африканским союзом и ОДКБ по обеспечению и региональной безопасности имеет серьезный потенциал, говорится в совместном заявлении участников РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:53
2024-11-11T13:53
россия
африканский союз
одкб
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взаимодействие между Африканским союзом и ОДКБ по обеспечению и региональной безопасности имеет серьезный потенциал, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. "Подчеркиваем постоянные значимые усилия Африканского союза и Организации Договора о коллективной безопасности по содействию обеспечению и поддержанию региональной безопасности и стабильности и убеждены в том, что взаимодействие между этими организациями имеет серьезный потенциал", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, африканский союз, одкб, в мире
Россия, Африканский союз, ОДКБ, В мире
Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности

Главы МИД России и Африки оценили потенциал работы с ОДКБ в сфере безопасности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взаимодействие между Африканским союзом и ОДКБ по обеспечению и региональной безопасности имеет серьезный потенциал, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
"Подчеркиваем постоянные значимые усилия Африканского союза и Организации Договора о коллективной безопасности по содействию обеспечению и поддержанию региональной безопасности и стабильности и убеждены в том, что взаимодействие между этими организациями имеет серьезный потенциал", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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