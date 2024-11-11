https://ria.ru/20241111/bezopasnost-1983075106.html

Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности

Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности - РИА Новости, 11.11.2024

Главы МИД России и Африки оценили взаимодействие с ОДКБ по безопасности

Взаимодействие между Африканским союзом и ОДКБ по обеспечению и региональной безопасности имеет серьезный потенциал, говорится в совместном заявлении участников РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:53

2024-11-11T13:53

2024-11-11T13:53

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взаимодействие между Африканским союзом и ОДКБ по обеспечению и региональной безопасности имеет серьезный потенциал, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. "Подчеркиваем постоянные значимые усилия Африканского союза и Организации Договора о коллективной безопасности по содействию обеспечению и поддержанию региональной безопасности и стабильности и убеждены в том, что взаимодействие между этими организациями имеет серьезный потенциал", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африканский союз, одкб, в мире