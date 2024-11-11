https://ria.ru/20241111/bespilotniki-1983004701.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 11.11.2024

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:48

2024-11-11T07:48

2024-11-11T09:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО в регионе продолжается. Опасность атаки БПЛА сохраняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982969516.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность