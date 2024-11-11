https://ria.ru/20241111/bespilotniki-1983004701.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 11.11.2024
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:48
2024-11-11T07:48
2024-11-11T09:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО в регионе продолжается. Опасность атаки БПЛА сохраняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982969516.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников