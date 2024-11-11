Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области
Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области, трое ранены
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке. Пострадали три специалиста", - написал Балицкий.
По его словам, с ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее заместитель губернатора региона Антон Тицкий сообщал РИА Новости, что ВСУ ежедневно ведут обстрелы населенных пунктов Запорожской области из-за неудач на линии боевого соприкосновения, под удар, в том числе, попадают объекты энергетики.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.