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Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024
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13:30 11.11.2024 (обновлено: 13:50 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html
Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области
Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024
Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области
Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:30
2024-11-11T13:50
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке. Пострадали три специалиста", - написал Балицкий.По его словам, с ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.Ранее заместитель губернатора региона Антон Тицкий сообщал РИА Новости, что ВСУ ежедневно ведут обстрелы населенных пунктов Запорожской области из-за неудач на линии боевого соприкосновения, под удар, в том числе, попадают объекты энергетики.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982960037.html
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области

Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области, трое ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке. Пострадали три специалиста", - написал Балицкий.
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По его словам, с ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее заместитель губернатора региона Антон Тицкий сообщал РИА Новости, что ВСУ ежедневно ведут обстрелы населенных пунктов Запорожской области из-за неудач на линии боевого соприкосновения, под удар, в том числе, попадают объекты энергетики.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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