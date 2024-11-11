https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html

Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области

Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024

Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области

Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:30

2024-11-11T13:30

2024-11-11T13:50

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке. Пострадали три специалиста", - написал Балицкий.По его словам, с ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.Ранее заместитель губернатора региона Антон Тицкий сообщал РИА Новости, что ВСУ ежедневно ведут обстрелы населенных пунктов Запорожской области из-за неудач на линии боевого соприкосновения, под удар, в том числе, попадают объекты энергетики.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html

https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982960037.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия