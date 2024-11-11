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Над Воронежской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Над Воронежской областью уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 11.11.2024
Над Воронежской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:50
2024-11-11T07:50
2024-11-11T07:50
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безопасность
космос - риа наука
воронежская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. "11 ноября 2024 года в период с 6.50 до 7.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, космос - риа наука, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Космос - РИА Наука, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Воронежской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Воронежской областью