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Белоруссия стала партнером БРИКС - РИА Новости, 11.11.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:55 11.11.2024 (обновлено: 17:09 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/belorussija-1983062937.html
Белоруссия стала партнером БРИКС
Белоруссия стала партнером БРИКС - РИА Новости, 11.11.2024
Белоруссия стала партнером БРИКС
Белоруссия стала партнером БРИКС, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:55
2024-11-11T17:09
в мире
белоруссия
россия
казань
александр лукашенко
владимир путин
максим рыженков
брикс
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МИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Белоруссия стала партнером БРИКС, сообщила пресс-служба МИД республики. "Пятого ноября 2024 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову", — отметило ведомство. Там напомнили, что официальный ответ на письменное приглашение — это обязательный элемент согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса и именно с этого момента страна официально считается партнером объединения.Как указал в своем послании Лукашенко, с момента своего образования БРИКС неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие, становясь не просто символом, а одним из столпов многополярности. Свои надежды на справедливое мироустройство с этим объединением связывают уже не только государства-члены, но и растущее число стран Глобального большинства. Белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за поддержку, с особым удовлетворением отметив, что участие республики в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период председательства Москвы. "Таким образом, Беларусь подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле руководящих принципов модели стран — партнеров БРИКС", — отметили в МИД страны. Как уточняется, статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения. По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии заявил, что республика стала государством — партнером организации. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982544108.html
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в мире, белоруссия, россия, казань, александр лукашенко, владимир путин, максим рыженков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Белоруссия, Россия, Казань, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Максим Рыженков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия стала партнером БРИКС

МИД Белоруссии сообщил о получении страной статуса партнера БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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МИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Белоруссия стала партнером БРИКС, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Пятого ноября 2024 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову", — отметило ведомство.
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Там напомнили, что официальный ответ на письменное приглашение — это обязательный элемент согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса и именно с этого момента страна официально считается партнером объединения.
Как указал в своем послании Лукашенко, с момента своего образования БРИКС неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие, становясь не просто символом, а одним из столпов многополярности. Свои надежды на справедливое мироустройство с этим объединением связывают уже не только государства-члены, но и растущее число стран Глобального большинства.
Белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за поддержку, с особым удовлетворением отметив, что участие республики в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период председательства Москвы.
"Таким образом, Беларусь подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле руководящих принципов модели стран — партнеров БРИКС", — отметили в МИД страны.
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Как уточняется, статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.
По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии заявил, что республика стала государством — партнером организации. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияРоссияКазаньАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМаксим РыженковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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