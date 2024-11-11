https://ria.ru/20241111/belorussija-1983062937.html

Белоруссия стала партнером БРИКС

Белоруссия стала партнером БРИКС - РИА Новости, 11.11.2024

Белоруссия стала партнером БРИКС

Белоруссия стала партнером БРИКС, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:55

2024-11-11T12:55

2024-11-11T17:09

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МИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Белоруссия стала партнером БРИКС, сообщила пресс-служба МИД республики. "Пятого ноября 2024 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову", — отметило ведомство. Там напомнили, что официальный ответ на письменное приглашение — это обязательный элемент согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса и именно с этого момента страна официально считается партнером объединения.Как указал в своем послании Лукашенко, с момента своего образования БРИКС неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие, становясь не просто символом, а одним из столпов многополярности. Свои надежды на справедливое мироустройство с этим объединением связывают уже не только государства-члены, но и растущее число стран Глобального большинства. Белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за поддержку, с особым удовлетворением отметив, что участие республики в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период председательства Москвы. "Таким образом, Беларусь подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле руководящих принципов модели стран — партнеров БРИКС", — отметили в МИД страны. Как уточняется, статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения. По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии заявил, что республика стала государством — партнером организации. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.

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https://ria.ru/20241107/putin-1982544108.html

https://ria.ru/20241110/uganda-1982916054.html

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