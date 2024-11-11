https://ria.ru/20241111/avtobusy-1983181044.html

Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области

Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2024

Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области

Пятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:40

2024-11-11T19:40

2024-11-11T19:40

ростовская область

россия

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года, сообщает правительство региона. "До конца 2024 года 50 новых автобусов поступят в школьные автопарки Ростовской области. Первую партию из 23 единиц транспорта учреждения образования получили уже в конце прошлой недели", - говорится в сообщении. По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, новые транспортные средства для перевозки детей заменят 46 автобусов 2012-2013 годов выпуска, остальные - дополнят муниципальные школьные автопарки. "Мы планомерно ведем работу по обновлению муниципальных школьных автопарков, чтобы обеспечить безопасность школьных перевозок и доступность учреждений образования в сельской местности", - приводятся в сообщении его слова. Автобусы в соответствии с заявками распределили в 50 школ 35 муниципалитетов области. Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно по распоряжению правительства РФ за счет средств федерального бюджета.

https://ria.ru/20241108/uborka-1982749581.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь гуськов