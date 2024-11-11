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Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2024
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Ростовская область
 
19:40 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/avtobusy-1983181044.html
Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области
Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2024
Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области
Пятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:40
2024-11-11T19:40
ростовская область
россия
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года, сообщает правительство региона. "До конца 2024 года 50 новых автобусов поступят в школьные автопарки Ростовской области. Первую партию из 23 единиц транспорта учреждения образования получили уже в конце прошлой недели", - говорится в сообщении. По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, новые транспортные средства для перевозки детей заменят 46 автобусов 2012-2013 годов выпуска, остальные - дополнят муниципальные школьные автопарки. "Мы планомерно ведем работу по обновлению муниципальных школьных автопарков, чтобы обеспечить безопасность школьных перевозок и доступность учреждений образования в сельской местности", - приводятся в сообщении его слова. Автобусы в соответствии с заявками распределили в 50 школ 35 муниципалитетов области. Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно по распоряжению правительства РФ за счет средств федерального бюджета.
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россия, игорь гуськов
Ростовская область , Россия, Игорь Гуськов

Пятьдесят автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области

© Фото : Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской областиПятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года
Пятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
Пятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов пополнят школьные автопарки Ростовской области до конца текущего года, сообщает правительство региона.
"До конца 2024 года 50 новых автобусов поступят в школьные автопарки Ростовской области. Первую партию из 23 единиц транспорта учреждения образования получили уже в конце прошлой недели", - говорится в сообщении.
По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, новые транспортные средства для перевозки детей заменят 46 автобусов 2012-2013 годов выпуска, остальные - дополнят муниципальные школьные автопарки. "Мы планомерно ведем работу по обновлению муниципальных школьных автопарков, чтобы обеспечить безопасность школьных перевозок и доступность учреждений образования в сельской местности", - приводятся в сообщении его слова.
Автобусы в соответствии с заявками распределили в 50 школ 35 муниципалитетов области. Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно по распоряжению правительства РФ за счет средств федерального бюджета.
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