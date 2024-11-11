https://ria.ru/20241111/armluram-1983177803.html

В Армении сообщили о госпитализации президента

В Армении сообщили о госпитализации президента - РИА Новости, 11.11.2024

В Армении сообщили о госпитализации президента

Президент Армении Ваагн Хачатурян был в воскресенье доставлен в один из медицинских центров из-за проблем с сердцем, сообщает в понедельник армянское... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:18

2024-11-11T19:18

2024-11-11T19:18

в мире

армения

ваагн хачатурян

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян был в воскресенье доставлен в один из медицинских центров из-за проблем с сердцем, сообщает в понедельник армянское онлайн-издание ArmLur.am. "Вчера самочувствие президента Армении Ваагна Хачатуряна ухудшилось, его перевели в медицинский центр Best Life... У президента проблемы с сердцем", - говорится в сообщении. Отмечается, что Хачатуряна навестила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян. Официальной информации о госпитализации Хачатуряна пока нет.

https://ria.ru/20240422/khachaturyan-1941062523.html

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в мире, армения, ваагн хачатурян