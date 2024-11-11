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В Армении сообщили о госпитализации президента - РИА Новости, 11.11.2024
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19:18 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/armluram-1983177803.html
В Армении сообщили о госпитализации президента
В Армении сообщили о госпитализации президента - РИА Новости, 11.11.2024
В Армении сообщили о госпитализации президента
Президент Армении Ваагн Хачатурян был в воскресенье доставлен в один из медицинских центров из-за проблем с сердцем, сообщает в понедельник армянское... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:18
2024-11-11T19:18
в мире
армения
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян был в воскресенье доставлен в один из медицинских центров из-за проблем с сердцем, сообщает в понедельник армянское онлайн-издание ArmLur.am. "Вчера самочувствие президента Армении Ваагна Хачатуряна ухудшилось, его перевели в медицинский центр Best Life... У президента проблемы с сердцем", - говорится в сообщении. Отмечается, что Хачатуряна навестила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян. Официальной информации о госпитализации Хачатуряна пока нет.
https://ria.ru/20240422/khachaturyan-1941062523.html
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в мире, армения, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Ваагн Хачатурян
В Армении сообщили о госпитализации президента

ArmLur.am: президент Армении Хачатурян попал в больницу из-за проблем с сердцем

© Sputnik / Асатур ЕсаянцВаагн Хачатрян
Ваагн Хачатрян - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Ваагн Хачатрян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян был в воскресенье доставлен в один из медицинских центров из-за проблем с сердцем, сообщает в понедельник армянское онлайн-издание ArmLur.am.
"Вчера самочувствие президента Армении Ваагна Хачатуряна ухудшилось, его перевели в медицинский центр Best Life... У президента проблемы с сердцем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Хачатуряна навестила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.
Официальной информации о госпитализации Хачатуряна пока нет.
Ваагн Хачатурян - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Биография Ваагна Хачатуряна
22 апреля, 01:51
 
В миреАрменияВаагн Хачатурян
 
 
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