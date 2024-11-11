https://ria.ru/20241111/armeniya-1983194083.html
Президент Армении прокомментировал сообщения о своей госпитализации
Президент Армении прокомментировал сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 11.11.2024
Президент Армении прокомментировал сообщения о своей госпитализации
Президент Армении Ваагн Хачатурян после появления в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем заявил Sputnik Армения, что находится на рабочем месте и работает в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:40
2024-11-11T21:40
2024-11-11T21:40
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армения
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян после появления в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем заявил Sputnik Армения, что находится на рабочем месте и работает в обычном режиме. Ранее армянское онлайн-издание ArmLur.am утверждало, что Хачатурян был в воскресенье доставлен в один из медицинских центров из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что Хачатуряна навестила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян. "Все это вымыслы. Я с утра, с 8.30, на рабочем месте... Работаю в обычном режиме. Не знаю, кто распространяет эти слухи и почему... Не знаю, кого доставили (в медцентр - ред.), но точно не меня. Тому, кого доставили, желаю здоровья", - сказал Хачатурян по видеосвязи. В качестве доказательства присутствия в президентской администрации он показал установленный там штандарт.
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в мире, здоровье - общество, армения, ваагн хачатурян
В мире, Здоровье - Общество, Армения, Ваагн Хачатурян
Президент Армении прокомментировал сообщения о своей госпитализации
Президент Армении Хачатурян опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян после появления в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем заявил Sputnik Армения, что находится на рабочем месте и работает в обычном режиме.
Ранее армянское онлайн-издание ArmLur.am утверждало, что Хачатурян был в воскресенье доставлен в один из медицинских центров из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что Хачатуряна навестила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.
"Все это вымыслы. Я с утра, с 8.30, на рабочем месте... Работаю в обычном режиме. Не знаю, кто распространяет эти слухи и почему... Не знаю, кого доставили (в медцентр - ред.), но точно не меня. Тому, кого доставили, желаю здоровья", - сказал Хачатурян по видеосвязи.
В качестве доказательства присутствия в президентской администрации он показал установленный там штандарт.