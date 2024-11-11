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Липецкие аграрии собрали четыре миллиона тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 11.11.2024
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Липецкая область
 
16:33 11.11.2024 (обновлено: 19:01 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/agrarii-1983131399.html
Липецкие аграрии собрали четыре миллиона тонн сахарной свеклы
Липецкие аграрии собрали четыре миллиона тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 11.11.2024
Липецкие аграрии собрали четыре миллиона тонн сахарной свеклы
Аграрии Липецкой области собрали 4 миллиона тонн сахарной свеклы, сахаристость которой превышает прошлогодние показатели, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:33
2024-11-11T19:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 4 миллиона тонн сахарной свеклы, сахаристость которой превышает прошлогодние показатели, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что уборка сахарной свеклы в Липецкой области подходит к концу. Свекловодам остается убрать менее 2 тысяч гектаров. Они отмечают высокую сахаристость корнеплодов в этом году. В пресс-службе уточнили, что сахаристость на данном этапе составляла 19,22%. Это очень высокий показатель, который позволяет из одинакового по сравнению с прошлым годом объема корнеплодов выработать большее количество сахара. В производстве сахара задействованы мощности всех шести заводов. "Уборка сахарной свеклы в регионе подходит к завершению. На финишной прямой мы видим неплохие результаты работы наших аграриев. Липецкая область – в лидерах по показателям этой технической культуры и производству сахара", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20241108/stroitelstvo-1982637661.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие аграрии собрали четыре миллиона тонн сахарной свеклы

© iStock.com / stsvirkunСахарная свекла
Сахарная свекла - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© iStock.com / stsvirkun
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ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 4 миллиона тонн сахарной свеклы, сахаристость которой превышает прошлогодние показатели, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что уборка сахарной свеклы в Липецкой области подходит к концу. Свекловодам остается убрать менее 2 тысяч гектаров. Они отмечают высокую сахаристость корнеплодов в этом году.
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В пресс-службе уточнили, что сахаристость на данном этапе составляла 19,22%. Это очень высокий показатель, который позволяет из одинакового по сравнению с прошлым годом объема корнеплодов выработать большее количество сахара. В производстве сахара задействованы мощности всех шести заводов.
"Уборка сахарной свеклы в регионе подходит к завершению. На финишной прямой мы видим неплохие результаты работы наших аграриев. Липецкая область – в лидерах по показателям этой технической культуры и производству сахара", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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