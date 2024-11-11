https://ria.ru/20241111/afrika-1983078489.html
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней - РИА Новости, 11.11.2024
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней
Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка отмечают активизацию двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:01
2024-11-11T14:01
2024-11-11T14:01
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка отмечают активизацию двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса для поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, говорится в совместном заявлении. "Констатируем активизацию конструктивного и плодотворного двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса – единственного легитимного и универсального международного механизма регулирования мировой алмазной отрасли – в целях поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, а также приветствуем расширение взаимодействия в рамках Африканской ассоциации производителей алмазов для обеспечения устойчивого развития африканской алмазной промышленности", - говорится в документе.
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экономика, в мире
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней
Россия и Африка отметили активизацию сотрудничества по рынку драгоценных камней
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка отмечают активизацию двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса для поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, говорится в совместном заявлении.
"Констатируем активизацию конструктивного и плодотворного двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса – единственного легитимного и универсального международного механизма регулирования мировой алмазной отрасли – в целях поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, а также приветствуем расширение взаимодействия в рамках Африканской ассоциации производителей алмазов для обеспечения устойчивого развития африканской алмазной промышленности", - говорится в документе.