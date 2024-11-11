Рейтинг@Mail.ru
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/afrika-1983078489.html
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней - РИА Новости, 11.11.2024
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней
Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка отмечают активизацию двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:01
2024-11-11T14:01
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/92/1555439267_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_db70ff8f4d8d75400b4be16786357c93.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка отмечают активизацию двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса для поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, говорится в совместном заявлении. "Констатируем активизацию конструктивного и плодотворного двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса – единственного легитимного и универсального международного механизма регулирования мировой алмазной отрасли – в целях поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, а также приветствуем расширение взаимодействия в рамках Африканской ассоциации производителей алмазов для обеспечения устойчивого развития африканской алмазной промышленности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241111/natsvalyuty-1983077681.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/92/1555439267_0:0:2162:1621_1920x0_80_0_0_6dd2eb60d1ca7670b59b4edfeff35f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире
Экономика, В мире
Россия и Африка обсудили сотрудничество по рынку драгоценных камней

Россия и Африка отметили активизацию сотрудничества по рынку драгоценных камней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБриллиант
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бриллиант. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка отмечают активизацию двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса для поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, говорится в совместном заявлении.
"Констатируем активизацию конструктивного и плодотворного двустороннего сотрудничества в рамках Кимберлийского процесса – единственного легитимного и универсального международного механизма регулирования мировой алмазной отрасли – в целях поддержания стабильности на рынке драгоценных камней, а также приветствуем расширение взаимодействия в рамках Африканской ассоциации производителей алмазов для обеспечения устойчивого развития африканской алмазной промышленности", - говорится в документе.
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Форум партнерства Россия — Африка призвал расширять использование нацвалют
Вчера, 13:59
 
ЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала