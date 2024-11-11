https://ria.ru/20241111/aeroport-1983052153.html

В саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения

В саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения - РИА Новости, 11.11.2024

В саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту "Гагарин", введенные для безопасности полетов, сняты в 12.00 мск, сообщил представитель... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:19

2024-11-11T12:19

2024-11-11T12:25

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

саратов

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту "Гагарин", введенные для безопасности полетов, сняты в 12.00 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."В 12.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в саратовском аэропорту "Гагарин" сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия ограничений в аэропорту Гагарин "уходов" воздушных судов на запасные аэродромы не было. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

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саратов

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, происшествия