https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html

Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве

Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве - РИА Новости, 10.11.2024

Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве

Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, передает РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:53

2024-11-10T16:53

2024-11-10T23:37

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, передает Telegram-канал International Reporters."Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину", — говорится в сообщении.Отмечается, что до этого ему присылали угрозы из-за его работы в России и, в частности, в Донбассе.Как отмечается в материале, журналист считает необходимым получить гражданство для продолжения работы, чтобы избежать растущего давления из Европы. По словам Лучиди, ЕС якобы намерен наказать его за то, что тот рассказывает о реальном положении дел в украинском конфликте, а санкции могут повлиять на его свободу передвижения."Для меня было бы разрушительным не иметь возможности свободно выполнять свою работу", — приводит агентство слова журналиста.По словам Лучиди, вероятные ограничения лишат его возможности не только работать в Донбассе, но и освещать другие кризисные ситуации, в частности, в Ливане, Сирии и Венесуэле."Я готов уважать и соблюдать обязательства, которые накладывает на меня российское гражданство", — цитирует агентство письмо Лучиди.Ранее Лучиди заявлял РИА Новости, что International Reporters показывает реальное положение дел в Донбассе и в целом в России. По его словам, санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе" при том, что свобода слова закреплена в американской конституции.Как сообщается на сайте агентства, его история началась в 2018 году с многоязычного информационно-аналитического портала Donbass Insider ("Донбасс Инсайдер"), созданного французской журналисткой Кристель Нэан. В 2022 году родилась идея трансформации Donbass Insider в международное СМИ, ядром которого стали военные журналисты-иностранцы, работающие в России и имеющие опыт работы в зонах боевых действий по всему миру: Сирия, Палестина, Йемен, Ливан. Идею Нэан поддержал президент России Владимир Путин в июле 2023 года в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Спустя четыре месяца информационное агентство было официально зарегистрировано, а Donbass Insider сменил название на International Reporters.

https://ria.ru/20241110/ssha-1982861228.html

https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html

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россия, владимир путин, донбасс, сша, в мире