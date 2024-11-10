Рейтинг@Mail.ru
Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 10.11.2024 (обновлено: 23:37 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html
Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве
Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве - РИА Новости, 10.11.2024
Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве
Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, передает РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:53
2024-11-10T23:37
россия
владимир путин
донбасс
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924435971_0:44:1905:1115_1920x0_80_0_0_f987a5166a843bd9bb972d6b1769c47a.png
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, передает Telegram-канал International Reporters."Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину", — говорится в сообщении.Отмечается, что до этого ему присылали угрозы из-за его работы в России и, в частности, в Донбассе.Как отмечается в материале, журналист считает необходимым получить гражданство для продолжения работы, чтобы избежать растущего давления из Европы. По словам Лучиди, ЕС якобы намерен наказать его за то, что тот рассказывает о реальном положении дел в украинском конфликте, а санкции могут повлиять на его свободу передвижения."Для меня было бы разрушительным не иметь возможности свободно выполнять свою работу", — приводит агентство слова журналиста.По словам Лучиди, вероятные ограничения лишат его возможности не только работать в Донбассе, но и освещать другие кризисные ситуации, в частности, в Ливане, Сирии и Венесуэле."Я готов уважать и соблюдать обязательства, которые накладывает на меня российское гражданство", — цитирует агентство письмо Лучиди.Ранее Лучиди заявлял РИА Новости, что International Reporters показывает реальное положение дел в Донбассе и в целом в России. По его словам, санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе" при том, что свобода слова закреплена в американской конституции.Как сообщается на сайте агентства, его история началась в 2018 году с многоязычного информационно-аналитического портала Donbass Insider ("Донбасс Инсайдер"), созданного французской журналисткой Кристель Нэан. В 2022 году родилась идея трансформации Donbass Insider в международное СМИ, ядром которого стали военные журналисты-иностранцы, работающие в России и имеющие опыт работы в зонах боевых действий по всему миру: Сирия, Палестина, Йемен, Ливан. Идею Нэан поддержал президент России Владимир Путин в июле 2023 года в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Спустя четыре месяца информационное агентство было официально зарегистрировано, а Donbass Insider сменил название на International Reporters.
https://ria.ru/20241110/ssha-1982861228.html
https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html
россия
донбасс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924435971_102:0:1782:1260_1920x0_80_0_0_914ad26346dd2f09bb1dcb4b5d7acc9b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, донбасс, сша, в мире
Россия, Владимир Путин, Донбасс, США, В мире
Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве

Итальянский журналист Лучиди попросил Путина предоставить ему гражданство РФ

© Andrea Lucidi / TelegramИтальянский журналист Андреа Лучиди
Итальянский журналист Андреа Лучиди - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Andrea Lucidi / Telegram
Итальянский журналист Андреа Лучиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, передает Telegram-канал International Reporters.
"Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Москва готова к полному разрыву отношений с США
Вчера, 08:00
Отмечается, что до этого ему присылали угрозы из-за его работы в России и, в частности, в Донбассе.
Как отмечается в материале, журналист считает необходимым получить гражданство для продолжения работы, чтобы избежать растущего давления из Европы. По словам Лучиди, ЕС якобы намерен наказать его за то, что тот рассказывает о реальном положении дел в украинском конфликте, а санкции могут повлиять на его свободу передвижения.
"Для меня было бы разрушительным не иметь возможности свободно выполнять свою работу", — приводит агентство слова журналиста.
По словам Лучиди, вероятные ограничения лишат его возможности не только работать в Донбассе, но и освещать другие кризисные ситуации, в частности, в Ливане, Сирии и Венесуэле.
"Я готов уважать и соблюдать обязательства, которые накладывает на меня российское гражданство", — цитирует агентство письмо Лучиди.
Ранее Лучиди заявлял РИА Новости, что International Reporters показывает реальное положение дел в Донбассе и в целом в России. По его словам, санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе" при том, что свобода слова закреплена в американской конституции.
Как сообщается на сайте агентства, его история началась в 2018 году с многоязычного информационно-аналитического портала Donbass Insider ("Донбасс Инсайдер"), созданного французской журналисткой Кристель Нэан. В 2022 году родилась идея трансформации Donbass Insider в международное СМИ, ядром которого стали военные журналисты-иностранцы, работающие в России и имеющие опыт работы в зонах боевых действий по всему миру: Сирия, Палестина, Йемен, Ливан. Идею Нэан поддержал президент России Владимир Путин в июле 2023 года в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Спустя четыре месяца информационное агентство было официально зарегистрировано, а Donbass Insider сменил название на International Reporters.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Европа будет вынуждена сдаться на милость России
9 ноября, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинДонбассСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала