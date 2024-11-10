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В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:32
2024-11-10T10:32
2024-11-10T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
жуковский
аэропорт "жуковский"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина."Внимание! Жуковский - отбой по БПЛА!" - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БПЛА, летящий в сторону Москвы
БПЛА, летящий в сторону Москвы
2024-11-10T10:32
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PT0M13S
РИА Новости
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В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
Власти Жуковского городского округа сообщили об отмене опасности атаки БПЛА