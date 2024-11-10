https://ria.ru/20241110/zhukovskiy-1982908350.html

В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА

В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024

В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:32

2024-11-10T10:32

2024-11-10T10:36

специальная военная операция на украине

происшествия

жуковский

аэропорт "жуковский"

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина."Внимание! Жуковский - отбой по БПЛА!" - говорится в сообщении.

жуковский

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

БПЛА, летящий в сторону Москвы БПЛА, летящий в сторону Москвы 2024-11-10T10:32 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жуковский, аэропорт "жуковский", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), видео