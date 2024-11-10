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В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 10.11.2024 (обновлено: 10:36 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/zhukovskiy-1982908350.html
В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:32
2024-11-10T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
жуковский
аэропорт "жуковский"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина."Внимание! Жуковский - отбой по БПЛА!" - говорится в сообщении.
жуковский
московская область (подмосковье)
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БПЛА, летящий в сторону Москвы
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происшествия, жуковский, аэропорт "жуковский", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жуковский, Аэропорт "Жуковский", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Московская область (Подмосковье)
В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
2024-11-10T10:32
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В Жуковском городском округе отменили опасность атаки БПЛА

Власти Жуковского городского округа сообщили об отмене опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Жуковском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Жуковский", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина.
"Внимание! Жуковский - отбой по БПЛА!" - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖуковскийАэропорт "Жуковский"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМосковская область (Подмосковье)
 
 
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