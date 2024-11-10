https://ria.ru/20241110/zerno-1982954732.html

Глава МИД Мавритании поблагодарил Россию за импорт зерна в Африку

Глава МИД Мавритании поблагодарил Россию за импорт зерна в Африку - РИА Новости, 10.11.2024

Глава МИД Мавритании поблагодарил Россию за импорт зерна в Африку

Африка импортирует более 50% зерновых из России, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук, поблагодарив Москву за поддержку. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:51

2024-11-10T17:51

2024-11-10T17:51

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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Африка импортирует более 50% зерновых из России, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук, поблагодарив Москву за поддержку."Импорт зерновых… Российская Федерация поставляет более 50% зерновых в Африку. И хотел бы воспользоваться этим случаем, поблагодарить за подобную поддержку", - сказал мавританский министр на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

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африка, россия, мавритания, в мире