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Глава МИД Мавритании поблагодарил Россию за импорт зерна в Африку
Глава МИД Мавритании поблагодарил Россию за импорт зерна в Африку - РИА Новости, 10.11.2024
Глава МИД Мавритании поблагодарил Россию за импорт зерна в Африку
Африка импортирует более 50% зерновых из России, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук, поблагодарив Москву за поддержку. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:51
2024-11-10T17:51
2024-11-10T17:51
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Африка импортирует более 50% зерновых из России, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук, поблагодарив Москву за поддержку."Импорт зерновых… Российская Федерация поставляет более 50% зерновых в Африку. И хотел бы воспользоваться этим случаем, поблагодарить за подобную поддержку", - сказал мавританский министр на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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африка, россия, мавритания, в мире
Африка, Россия, Мавритания, В мире
Глава МИД Мавритании поблагодарил Россию за импорт зерна в Африку
Глава МИД Мавритании поблагодарил РФ за поддержку и импорт зерна в Африку