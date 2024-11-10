https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982966076.html
У берегов Кубы произошло еще одно землетрясение
У берегов Кубы произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024
У берегов Кубы произошло еще одно землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:22
2024-11-10T20:22
2024-11-10T20:22
в мире
куба
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,9 у берегов Кубы в 18.50 мск. Новое землетрясение произошло в 16.49 по времени UTC (19.49 мск) в 64 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением 128 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 17 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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в мире, куба, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Куба, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Кубы произошло еще одно землетрясение
EMSC: у берегов Кубы произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,8
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,9 у берегов Кубы в 18.50 мск.
Новое землетрясение произошло в 16.49 по времени UTC (19.49 мск) в 64 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением 128 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 17 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.