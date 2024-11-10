Рейтинг@Mail.ru
У берегов Кубы произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982963666.html
У берегов Кубы произошло землетрясение
У берегов Кубы произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024
У берегов Кубы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T19:42
2024-11-10T19:42
в мире
куба
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 15.50 по времени UTC (18.50 мск) в 60 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением более 128 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 14 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982944717.html
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Куба, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Кубы произошло землетрясение

EMSC: у берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,9

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 15.50 по времени UTC (18.50 мск) в 60 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением более 128 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 14 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Иркутской области произошло землетрясение
Вчера, 16:25
 
В миреКубаЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала