https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982963666.html
У берегов Кубы произошло землетрясение
У берегов Кубы произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024
У берегов Кубы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T19:42
2024-11-10T19:42
2024-11-10T19:42
в мире
куба
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 15.50 по времени UTC (18.50 мск) в 60 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением более 128 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 14 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982944717.html
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в мире, куба, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Куба, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Кубы произошло землетрясение
EMSC: у берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,9