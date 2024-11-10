https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982963666.html

У берегов Кубы произошло землетрясение

У берегов Кубы произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024

У берегов Кубы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T19:42

2024-11-10T19:42

2024-11-10T19:42

в мире

куба

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 15.50 по времени UTC (18.50 мск) в 60 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением более 128 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 14 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982944717.html

куба

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в мире, куба, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)