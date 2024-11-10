Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому
Профессор Качановский: Зеленский не удержится у власти после победы Трампа
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
© AP Photo / Denes Erdos
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский может лишиться власти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в социальной сети X.
"С высокой вероятностью Зеленского уберут <...> после победы Трампа на выборах", — написал он.
По словам Качановского, против главы киевского режима выступят не только простые украинцы, но и элиты. Даже многие люди из ближнего круга Зеленского, вероятно, бросят своего патрона, подчеркнул профессор.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что лично видел шокированного из-за победы Трампа Зеленского. По словам словацкого лидера, глава киевского режима боится завершения конфликта на Украине из-за того, что не имеет политического мандата на власть в Киеве.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского называл "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки.
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