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Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:55 10.11.2024 (обновлено: 05:56 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982893637.html
Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому
Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2024
Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому
Владимир Зеленский может лишиться власти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T05:55
2024-11-10T05:56
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский может лишиться власти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в социальной сети X."С высокой вероятностью Зеленского уберут &lt;...&gt; после победы Трампа на выборах", — написал он.По словам Качановского, против главы киевского режима выступят не только простые украинцы, но и элиты. Даже многие люди из ближнего круга Зеленского, вероятно, бросят своего патрона, подчеркнул профессор.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что лично видел шокированного из-за победы Трампа Зеленского. По словам словацкого лидера, глава киевского режима боится завершения конфликта на Украине из-за того, что не имеет политического мандата на власть в Киеве.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского называл "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому

Профессор Качановский: Зеленский не удержится у власти после победы Трампа

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский может лишиться власти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в социальной сети X.
"С высокой вероятностью Зеленского уберут <...> после победы Трампа на выборах", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Не хочу". В Киеве возмутились выходкой Зеленского в день триумфа Трампа
Вчера, 01:50
По словам Качановского, против главы киевского режима выступят не только простые украинцы, но и элиты. Даже многие люди из ближнего круга Зеленского, вероятно, бросят своего патрона, подчеркнул профессор.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что лично видел шокированного из-за победы Трампа Зеленского. По словам словацкого лидера, глава киевского режима боится завершения конфликта на Украине из-за того, что не имеет политического мандата на власть в Киеве.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского называл "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ
9 ноября, 08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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