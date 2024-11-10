https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982893637.html

Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому

Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2024

Автор расследования о Майдане сделал мрачное предупреждение Зеленскому

Владимир Зеленский может лишиться власти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T05:55

2024-11-10T05:55

2024-11-10T05:56

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский может лишиться власти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в социальной сети X."С высокой вероятностью Зеленского уберут <...> после победы Трампа на выборах", — написал он.По словам Качановского, против главы киевского режима выступят не только простые украинцы, но и элиты. Даже многие люди из ближнего круга Зеленского, вероятно, бросят своего патрона, подчеркнул профессор.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что лично видел шокированного из-за победы Трампа Зеленского. По словам словацкого лидера, глава киевского режима боится завершения конфликта на Украине из-за того, что не имеет политического мандата на власть в Киеве.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского называл "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024