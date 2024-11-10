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Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:55 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982887928.html
Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского
Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского - РИА Новости, 10.11.2024
Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского
Исполнение требования Владимира Зеленского передать Киеву замороженные суверенные активы России может повлечь за собой мощнейший ответ Москвы, заявил лидер... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T02:55
2024-11-10T02:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
флориан филиппо
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Исполнение требования Владимира Зеленского передать Киеву замороженные суверенные активы России может повлечь за собой мощнейший ответ Москвы, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Ранее глава киевского режима потребовал передать Украине замороженные на Западе активы России в размере порядка 300 миллиардов долларов на случай, если США прекратят финансовую поддержку Киева. "Он только что потребовал, чтобы ЕС выплатил ему "300 миллиардов замороженных российских активов"! &lt;...&gt; Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!" — написал Филиппо.По мнению политика, Франции следует как можно скорее прекратить финансирование киевского режима и отказаться от участия в конфликте на Украине."Давайте остановим Зеленского!" — призвал он.Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Зеленского. Она предупредила Евросоюз о крайне болезненных последствиях передачи активов Украине и посоветовала изъять собственность самого Зеленского и украинских олигархов.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов, имея возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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в мире, россия, украина, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, евросоюз, замороженные российские активы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Евросоюз, замороженные российские активы
Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского

Филиппо: передача суверенных активов РФ Киеву повлечет ужасающий ответ

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Исполнение требования Владимира Зеленского передать Киеву замороженные суверенные активы России может повлечь за собой мощнейший ответ Москвы, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее глава киевского режима потребовал передать Украине замороженные на Западе активы России в размере порядка 300 миллиардов долларов на случай, если США прекратят финансовую поддержку Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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"Он только что потребовал, чтобы ЕС выплатил ему "300 миллиардов замороженных российских активов"! <...> Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!" — написал Филиппо.
По мнению политика, Франции следует как можно скорее прекратить финансирование киевского режима и отказаться от участия в конфликте на Украине.
"Давайте остановим Зеленского!" — призвал он.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Зеленского. Она предупредила Евросоюз о крайне болезненных последствиях передачи активов Украине и посоветовала изъять собственность самого Зеленского и украинских олигархов.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов, имея возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийЕвросоюззамороженные российские активы
 
 
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