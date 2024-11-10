https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982887928.html

Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского

Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского - РИА Новости, 10.11.2024

Во Франции испугались ответа России на дерзкое требование Зеленского

Исполнение требования Владимира Зеленского передать Киеву замороженные суверенные активы России может повлечь за собой мощнейший ответ Москвы, заявил лидер... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T02:55

2024-11-10T02:55

2024-11-10T02:55

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Исполнение требования Владимира Зеленского передать Киеву замороженные суверенные активы России может повлечь за собой мощнейший ответ Москвы, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Ранее глава киевского режима потребовал передать Украине замороженные на Западе активы России в размере порядка 300 миллиардов долларов на случай, если США прекратят финансовую поддержку Киева. "Он только что потребовал, чтобы ЕС выплатил ему "300 миллиардов замороженных российских активов"! <...> Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!" — написал Филиппо.По мнению политика, Франции следует как можно скорее прекратить финансирование киевского режима и отказаться от участия в конфликте на Украине."Давайте остановим Зеленского!" — призвал он.Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Зеленского. Она предупредила Евросоюз о крайне болезненных последствиях передачи активов Украине и посоветовала изъять собственность самого Зеленского и украинских олигархов.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов, имея возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982886752.html

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в мире, россия, украина, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, евросоюз, замороженные российские активы