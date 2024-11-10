https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html

"Не хочу". В Киеве возмутились выходкой Зеленского в день триумфа Трампа

"Не хочу". В Киеве возмутились выходкой Зеленского в день триумфа Трампа - РИА Новости, 10.11.2024

"Не хочу". В Киеве возмутились выходкой Зеленского в день триумфа Трампа

Владимир Зеленский преподнес победившему на выборах президента США Дональду Трампу неприятный сюрприз, продлив военное положение на Украине в день выборов 5... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T01:50

2024-11-10T01:50

2024-11-10T01:50

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский преподнес победившему на выборах президента США Дональду Трампу неприятный сюрприз, продлив военное положение на Украине в день выборов 5 ноября, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов", — отметил политик.Во время предвыборных кампании Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и не раз заявлял, что готов разрешить его за один день. Кроме того, республиканец неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а Зеленского на своих митингах называл "торгашом".По словам депутата, своим решением Зеленский создал серьезное препятствие для выполнения Трампом предвыборных обещаний по прекращению боевых действий."А как ты попробуешь (урегулировать конфликт — Прим. ред.), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал “не хочу и не буду”, — отметил политик.Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Он заявил, что готов к контактам с Трампом, и назвал его заявления насчет украинского кризиса заслуживающими внимания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что цели российской специальной военной операции остаются прежними.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/pushkov-1982881892.html

https://ria.ru/20241109/zelenskij-1982845811.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины