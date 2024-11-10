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Мантуров прибыл в Индию на заседание межправительственной комиссии
Мантуров прибыл в Индию на заседание межправительственной комиссии - РИА Новости, 10.11.2024
Мантуров прибыл в Индию на заседание межправительственной комиссии
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что поприветствовал прибывшего в страну первого заместителя премьер-министра РФ Дениса Мантурова для участия в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T22:27
2024-11-10T22:27
2024-11-10T22:27
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что поприветствовал прибывшего в страну первого заместителя премьер-министра РФ Дениса Мантурова для участия в заседании межправительственной комиссии. Ранее газета New Indian Express писала, что следующее заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Индией и Россией запланировано на 11 ноября в Мумбаи. "Рад приветствовать сегодня в Индии первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова. С нетерпением ждем нашего участия на завтрашнем бизнес форуме "Индия-Россия", - написал Джайшанкар в соцсети Х. Как сообщало издание New Indian Express, индийскую сторону во время встречи комиссии возглавит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, российскую делегацию возглавит первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров. Оба чиновника - сопредседатели комиссии. Межправительственная комиссия - это механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией. Первая сессия Российско-индийской межправительственной комиссии состоялась 13 и 14 сентября 1994 года.
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индия, россия, мумбаи, субраманиам джайшанкар, денис мантуров, в мире
Индия, Россия, Мумбаи, Субраманиам Джайшанкар, Денис Мантуров, В мире
Мантуров прибыл в Индию на заседание межправительственной комиссии
МИД Индии: Мантуров прибыл для участия в заседании межправительственной комиссии
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что поприветствовал прибывшего в страну первого заместителя премьер-министра РФ Дениса Мантурова для участия в заседании межправительственной комиссии.
Ранее газета New Indian Express писала, что следующее заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Индией и Россией запланировано на 11 ноября в Мумбаи
.
"Рад приветствовать сегодня в Индии первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова. С нетерпением ждем нашего участия на завтрашнем бизнес форуме "Индия-Россия", - написал Джайшанкар в соцсети Х.
Как сообщало издание New Indian Express, индийскую сторону во время встречи комиссии возглавит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, российскую делегацию возглавит первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров. Оба чиновника - сопредседатели комиссии.
Межправительственная комиссия - это механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией. Первая сессия Российско-индийской межправительственной комиссии состоялась 13 и 14 сентября 1994 года.