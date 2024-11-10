https://ria.ru/20241110/zapret-1982964535.html
В Амстердаме продлили запрет на демонстрации
В Амстердаме продлили запрет на демонстрации - РИА Новости, 10.11.2024
В Амстердаме продлили запрет на демонстрации
Власти Амстердама продлили запрет на демонстрации в городе до 14 ноября в связи с несанкционированной пропалестинской акцией в воскресенье, сообщила мэрия... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:01
2024-11-10T20:01
2024-11-10T20:01
в мире
амстердам
нидерланды
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96299/41/962994146_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_31b95d2fd2f280f997116c2a5755ab85.jpg
ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Амстердама продлили запрет на демонстрации в городе до 14 ноября в связи с несанкционированной пропалестинской акцией в воскресенье, сообщила мэрия столицы. "Треугольник безопасности (консультативный орган между представителями полиции, прокуратуры и мэрии в Нидерландах - ред.) решил, что чрезвычайное постановление будет продлено до 7 часов утра четверга, 14 ноября", - говорится в сообщении мэрии в соцсети Х. Чрезвычайное постановление означает запрет на проведение демонстраций. В воскресенье пропалестинские демонстранты начали собираться на площади Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Полицейские начали оттеснять протестующих с площади. Полиция напомнила о действующем запрете на проведение акций, однако демонстранты не последовали призыву покинуть площадь. Тогда правоохранители начали задерживать людей. Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее объявила о запрете демонстраций в эти выходные и введении дополнительных мер в городе после нападения на израильских футбольных фанатов в четверг. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим.
https://ria.ru/20241108/amsterdam-1982752778.html
https://ria.ru/20241108/netanyakhu-1982760301.html
амстердам
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96299/41/962994146_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2a16bfcbd8ce575d99c78fd09adfcbd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, амстердам, нидерланды, герт вилдерс
В мире, Амстердам, Нидерланды, Герт Вилдерс
В Амстердаме продлили запрет на демонстрации
Власти Амстердама продлили запрет на демонстрации в городе до 14 ноября
ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Амстердама продлили запрет на демонстрации в городе до 14 ноября в связи с несанкционированной пропалестинской акцией в воскресенье, сообщила мэрия столицы.
"Треугольник безопасности (консультативный орган между представителями полиции, прокуратуры и мэрии в Нидерландах
- ред.) решил, что чрезвычайное постановление будет продлено до 7 часов утра четверга, 14 ноября", - говорится в сообщении мэрии в соцсети Х.
Чрезвычайное постановление означает запрет на проведение демонстраций.
В воскресенье пропалестинские демонстранты начали собираться на площади Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Полицейские начали оттеснять протестующих с площади. Полиция напомнила о действующем запрете на проведение акций, однако демонстранты не последовали призыву покинуть площадь. Тогда правоохранители начали задерживать людей.
Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее объявила о запрете демонстраций в эти выходные и введении дополнительных мер в городе после нападения на израильских футбольных фанатов в четверг.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.
В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс
призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим.