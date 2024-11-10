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В Амстердаме продлили запрет на демонстрации

В Амстердаме продлили запрет на демонстрации - РИА Новости, 10.11.2024

В Амстердаме продлили запрет на демонстрации

Власти Амстердама продлили запрет на демонстрации в городе до 14 ноября в связи с несанкционированной пропалестинской акцией в воскресенье, сообщила мэрия... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T20:01

2024-11-10T20:01

2024-11-10T20:01

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ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Амстердама продлили запрет на демонстрации в городе до 14 ноября в связи с несанкционированной пропалестинской акцией в воскресенье, сообщила мэрия столицы. "Треугольник безопасности (консультативный орган между представителями полиции, прокуратуры и мэрии в Нидерландах - ред.) решил, что чрезвычайное постановление будет продлено до 7 часов утра четверга, 14 ноября", - говорится в сообщении мэрии в соцсети Х. Чрезвычайное постановление означает запрет на проведение демонстраций. В воскресенье пропалестинские демонстранты начали собираться на площади Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Полицейские начали оттеснять протестующих с площади. Полиция напомнила о действующем запрете на проведение акций, однако демонстранты не последовали призыву покинуть площадь. Тогда правоохранители начали задерживать людей. Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее объявила о запрете демонстраций в эти выходные и введении дополнительных мер в городе после нападения на израильских футбольных фанатов в четверг. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20241108/amsterdam-1982752778.html

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в мире, амстердам, нидерланды, герт вилдерс