https://ria.ru/20241110/zaharova-1982895968.html

МИД поблагодарил посольство Турции за помощь африканским делегатам с визами

МИД поблагодарил посольство Турции за помощь африканским делегатам с визами - РИА Новости, 10.11.2024

МИД поблагодарил посольство Турции за помощь африканским делегатам с визами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность турецкому посольству за содействие в получении виз для африканских делегатов и... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:02

2024-11-10T07:02

2024-11-10T07:12

в мире

сочи

турция

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мария захарова

форум "россия — африка"

визы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность турецкому посольству за содействие в получении виз для африканских делегатов и журналистов, которым из-за западных санкций в отношении российских авиакомпаний пришлось лететь на конференцию "Россия-Африка" через Турцию. "Для того, чтобы представители африканского континента могли сюда прилететь, надо было провести немалую работу, которая сейчас еще продолжается. Потому что на наших авиаоператоров, в частности, Аэрофлот, наложены санкции", — сказала Захарова в интервью РИА Новости. Санкции сильно усложнили пересадки на пути в Россию и ударили по гражданам африканских государств, которые направлялись на конференцию в Сочи, отметила Захарова. Делегатам и журналистам из африканских стран пришлось оформлять турецкую визу для того, чтобы по пути в Сочи делать пересадку в аэропортах Турции, добавила она. "Я благодарна, в частности, посту Турции в Москве, турецкому посольству, которое пошло нам навстречу и очень оперативно разработало такой вариант выхода из этой ситуации, которая была создана Западом", — сказала Захарова. Она добавила, что этот случай ярко демонстрирует то, как Запад продолжает "гадить" в рамках своей русофобской политики.

https://ria.ru/20241110/zaharova-1982892928.html

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

сочи

турция

россия

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в мире, сочи, турция, россия, мария захарова, форум "россия — африка", визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)