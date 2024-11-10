https://ria.ru/20241110/zaharova-1982894831.html

Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова

Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова - РИА Новости, 10.11.2024

Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова

У администрации президента США Джо Байдена еще есть время до окончания полномочий, чтобы попытаться нагадить России, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:32

2024-11-10T06:32

2024-11-10T12:26

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СОЧИ, 10 ноя — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена еще есть время до окончания полномочий, чтобы попытаться нагадить России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пара месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась", — сказала она. Дипломат отметила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось. "Провалилась концепция строительства анти-России на территории Украины. Провалилась история с изоляцией России. Ведь это же не только миф. Это же была попытка воплотить его в жизнь. И много было для этого сделано", — заключила Захарова.Выборы президента США состоялись 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп представлял на них Республиканскую партию, его соперницей была выдвинутая демократами действующая вице-президент Камала Харрис.По прогнозу агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 312 голосов выборщиков при необходимых 270, а Харрис — 226. Таким образом, Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/vybory-1982893978.html

https://ria.ru/20240526/zakharova-1948386727.html

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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, джо байден