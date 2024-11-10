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Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова - РИА Новости, 10.11.2024
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06:32 10.11.2024 (обновлено: 12:26 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/zaharova-1982894831.html
Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова
Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова - РИА Новости, 10.11.2024
Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова
У администрации президента США Джо Байдена еще есть время до окончания полномочий, чтобы попытаться нагадить России, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T06:32
2024-11-10T12:26
в мире
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мария захарова
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СОЧИ, 10 ноя — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена еще есть время до окончания полномочий, чтобы попытаться нагадить России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пара месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась", — сказала она. Дипломат отметила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось. "Провалилась концепция строительства анти-России на территории Украины. Провалилась история с изоляцией России. Ведь это же не только миф. Это же была попытка воплотить его в жизнь. И много было для этого сделано", — заключила Захарова.Выборы президента США состоялись 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп представлял на них Республиканскую партию, его соперницей была выдвинутая демократами действующая вице-президент Камала Харрис.По прогнозу агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 312 голосов выборщиков при необходимых 270, а Харрис — 226. Таким образом, Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/vybory-1982893978.html
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, джо байден
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Джо Байден
Уходящая администрация Байдена может нагадить России, заявила Захарова

Захарова: администрация Байдена еще может нагадить России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
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СОЧИ, 10 ноя — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена еще есть время до окончания полномочий, чтобы попытаться нагадить России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пара месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась", — сказала она.
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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Вчера, 06:02
Дипломат отметила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось.
"Провалилась концепция строительства анти-России на территории Украины. Провалилась история с изоляцией России. Ведь это же не только миф. Это же была попытка воплотить его в жизнь. И много было для этого сделано", — заключила Захарова.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп представлял на них Республиканскую партию, его соперницей была выдвинутая демократами действующая вице-президент Камала Харрис.
По прогнозу агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 312 голосов выборщиков при необходимых 270, а Харрис — 226. Таким образом, Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США
26 мая, 01:53
 
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