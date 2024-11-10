https://ria.ru/20241110/zaharova-1982892928.html

Захарова призвала отдать должное Трампу за оценку США как больного общества

Захарова призвала отдать должное Трампу за оценку США как больного общества - РИА Новости, 10.11.2024

Захарова призвала отдать должное Трампу за оценку США как больного общества

Дональду Трампу, одержавшему победу на президентских выборах в США, надо отдать должное за более реалистичную оценку Соединенных Штатов как больного общества,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T05:34

2024-11-10T05:34

2024-11-10T05:34

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, одержавшему победу на президентских выборах в США, надо отдать должное за более реалистичную оценку Соединенных Штатов как больного общества, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Надо отдать должное Трампу, он, конечно, сказал все как есть. Американское общество больное, он так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой. Это более реалистичная оценка. В этих обстоятельствах и нужно будет каким-то образом взаимодействовать с этой страной", - сказала Захарова. Она добавила, что в истории отношений России и США есть прекрасные моменты сотрудничества, к которым стоило бы стремиться, однако сегодня заметно, как в США поощряется русофобия, которая "становится сектором общей американской философии". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982161974.html

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