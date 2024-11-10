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В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь - РИА Новости, 10.11.2024
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14:47 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/zaderzhanie-1982930383.html
В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь
В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь - РИА Новости, 10.11.2024
В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь
Полиция Испании задержала мужчину, подозреваемого в совершении нападения на монастырь в испанском городе Хилет, в результате которого один монах погиб и семь... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:47
2024-11-10T14:47
в мире
испания
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Испании задержала мужчину, подозреваемого в совершении нападения на монастырь в испанском городе Хилет, в результате которого один монах погиб и семь пострадали, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники. Ранее газета Mundo со ссылкой на источники в гражданской гвардии страны сообщала, что один монах погиб, еще семеро служителей пострадали в результате нападения на монастырь в городе Хилет испанской провинции Валенсия. Согласно заявлению властей, которое цитировало издание, на территорию монастыря пробрался неизвестный в неуравновешенном состоянии, он перепрыгнул через забор и напал на монахов. По данным издания, нападавшего искали в близлежащих горах. "Полиция задержала 46-летнего мужчину в связи с атакой на монахов монастыря... в валенсийском городе Хилет", - рассказали агентству неназванные источники, связанные с расследованием. Агентство добавляет, что мужчину задержали утром, после чего отправили на содержание в муниципалитет Валенсии Пусоль.
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в мире, испания, валенсия (область)
В мире, Испания, Валенсия (область)
В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь

Europa Press: в Испании задержали подозреваемого в нападении на монастырь

© AP Photo / Paul WhiteПолицейские в Мадриде
Полицейские в Мадриде - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Paul White
Полицейские в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Испании задержала мужчину, подозреваемого в совершении нападения на монастырь в испанском городе Хилет, в результате которого один монах погиб и семь пострадали, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.
Ранее газета Mundo со ссылкой на источники в гражданской гвардии страны сообщала, что один монах погиб, еще семеро служителей пострадали в результате нападения на монастырь в городе Хилет испанской провинции Валенсия. Согласно заявлению властей, которое цитировало издание, на территорию монастыря пробрался неизвестный в неуравновешенном состоянии, он перепрыгнул через забор и напал на монахов. По данным издания, нападавшего искали в близлежащих горах.
"Полиция задержала 46-летнего мужчину в связи с атакой на монахов монастыря... в валенсийском городе Хилет", - рассказали агентству неназванные источники, связанные с расследованием.
Агентство добавляет, что мужчину задержали утром, после чего отправили на содержание в муниципалитет Валенсии Пусоль.
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