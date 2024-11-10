https://ria.ru/20241110/zaderzhanie-1982930383.html

В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь

В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь - РИА Новости, 10.11.2024

В Испании задержали мужчину, подозреваемого в нападении на монастырь

Полиция Испании задержала мужчину, подозреваемого в совершении нападения на монастырь в испанском городе Хилет, в результате которого один монах погиб и семь... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:47

2024-11-10T14:47

2024-11-10T14:47

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испания

валенсия (область)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Испании задержала мужчину, подозреваемого в совершении нападения на монастырь в испанском городе Хилет, в результате которого один монах погиб и семь пострадали, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники. Ранее газета Mundo со ссылкой на источники в гражданской гвардии страны сообщала, что один монах погиб, еще семеро служителей пострадали в результате нападения на монастырь в городе Хилет испанской провинции Валенсия. Согласно заявлению властей, которое цитировало издание, на территорию монастыря пробрался неизвестный в неуравновешенном состоянии, он перепрыгнул через забор и напал на монахов. По данным издания, нападавшего искали в близлежащих горах. "Полиция задержала 46-летнего мужчину в связи с атакой на монахов монастыря... в валенсийском городе Хилет", - рассказали агентству неназванные источники, связанные с расследованием. Агентство добавляет, что мужчину задержали утром, после чего отправили на содержание в муниципалитет Валенсии Пусоль.

https://ria.ru/20241106/kokain-1982289727.html

испания

валенсия (область)

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в мире, испания, валенсия (область)