https://ria.ru/20241110/yakutiya-1982912474.html

В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке

В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке - РИА Новости, 10.11.2024

В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке

В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке, пострадало четыре человека, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:25

2024-11-10T11:25

2024-11-10T16:38

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

река лена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982912009_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_17c264250c6d0e4779dab8f60fdd582d.jpg

ЯКУТСК, 10 ноя — РИА Новости. В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке, пострадало четыре человека, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "В момент столкновения на борту одного из судов находились два человека, на другом — три. В результате происшествия четыре человека получили травмы и обратились в медицинское учреждение. В ходе осмотра пострадавших у одного них обнаружены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью", — говорится в релизе.Инцидент произошел ночью 9 ноября в двух километрах от поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Они осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Причины аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20240526/teplokhod-1948467146.html

россия

республика саха (якутия)

река лена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), река лена