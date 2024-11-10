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В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке - РИА Новости, 10.11.2024
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11:25 10.11.2024 (обновлено: 16:38 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/yakutiya-1982912474.html
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке - РИА Новости, 10.11.2024
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке, пострадало четыре человека, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:25
2024-11-10T16:38
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
река лена
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ЯКУТСК, 10 ноя — РИА Новости. В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке, пострадало четыре человека, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "В момент столкновения на борту одного из судов находились два человека, на другом — три. В результате происшествия четыре человека получили травмы и обратились в медицинское учреждение. В ходе осмотра пострадавших у одного них обнаружены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью", — говорится в релизе.Инцидент произошел ночью 9 ноября в двух километрах от поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Они осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Причины аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20240526/teplokhod-1948467146.html
россия
республика саха (якутия)
река лена
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), река лена
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия), Река Лена
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке

СК возбудил уголовное дело после столкновения двух судов на реке Лене в Якутии

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииНа месте столкновения двух судов на воздушной подушке в Якутии
На месте столкновения двух судов на воздушной подушке в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
На месте столкновения двух судов на воздушной подушке в Якутии
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ЯКУТСК, 10 ноя — РИА Новости. В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке, пострадало четыре человека, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"В момент столкновения на борту одного из судов находились два человека, на другом — три. В результате происшествия четыре человека получили травмы и обратились в медицинское учреждение. В ходе осмотра пострадавших у одного них обнаружены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью", — говорится в релизе.
Инцидент произошел ночью 9 ноября в двух километрах от поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Они осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Причины аварии устанавливаются.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Река Лена
 
 
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