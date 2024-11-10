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В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке - РИА Новости, 10.11.2024
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке, пострадало четыре человека, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:25
2024-11-10T11:25
2024-11-10T16:38
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
река лена
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ЯКУТСК, 10 ноя — РИА Новости. В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке, пострадало четыре человека, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "В момент столкновения на борту одного из судов находились два человека, на другом — три. В результате происшествия четыре человека получили травмы и обратились в медицинское учреждение. В ходе осмотра пострадавших у одного них обнаружены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью", — говорится в релизе.Инцидент произошел ночью 9 ноября в двух километрах от поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Они осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Причины аварии устанавливаются.
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россия
республика саха (якутия)
река лена
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), река лена
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия), Река Лена
В Якутии на реке Лене столкнулись два судна на воздушной подушке
СК возбудил уголовное дело после столкновения двух судов на реке Лене в Якутии